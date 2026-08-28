Liliana Quilantan busca confrontar al espectador con la exposición ‘El rostro de la herejía’

Liliana Quilantan busca confrontar al espectador con la exposición ‘El rostro de la herejía’

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Mauro Marines
por Mauro Marines

La muestra pictórica se inauguró este jueves en el Recinto Cultural Aurora Morales, con una serie de 16 óleos cuyas góticas imágenes pondrán a prueba las preconcepciones del público

Artes
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Con un semblante cálido, amigable, vestida de rosa y siempre jovial, Liliana Quilantan contrasta con su arte, que entre sombras e intensos tonos de rojo, se revela como una escena gótica que busca salir del lienzo.

Esta aparente contradicción ha provocado que en exposiciones colectivas algunas personas la denominen “hereje”, término del cual se apropió y ahora le da nombre su primera exposición individual “El rostro de la herejía”.

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La serie de 16 pinturas al óleo se inauguró este jueves 27 de abril en el Recinto Cultural Aurora Morales de la Universidad Autónoma de Coahuila, con retratos en los que sus protagonistas posan entre claroscuros y composiciones sugerentes.

Yo siempre busqué incomodar a través del arte, porque muchas veces no nos atrevemos a cuestionar lo que ya está establecido, y ahora con tanto acceso a la información, te das cuenta que el cuestionar no está tan mal. Y llevar al arte algo distinto, al distinto, de ahí nace la intención de despertar esa inquietud”, compartió la artista para VANGUARDIA.

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Si bien la exposición no pretende hacer un comentario directo sobre alguna religión en especifico o su fe, al partir de un estilo gótico se hacen presentes elementos como coronas de espinas, crucifijos, sotanas, veladoras y otros símbolos asociados al catolicismo, pero con un giro oscuro que confronta a quien ve las pinturas.

“Son retratos que representan una libertad condicionada. Hay situaciones donde hay acciones mal vistas, está el miedo a la expresión, la resistencia, la resiliencia. Son imágenes que quiero que inviten al público a preguntarse qué es lo correcto, lo bello”, explicó sobre estas imágenes que utilizan al rostro como punto focal para establecer sus discursos.

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La artista, que también cuenta con obra en exposición en la colectiva “No nos pudimos poner de acuerdo” junto a Monserrat Cerda y Narda González en la Casa de la Cultura, comenzó a trabajar en esta serie a inicios de año y ahora celebra que seguirá abierta al público hasta el mes de octubre.

“A veces las colectivas tienen temas o requerimientos específicos, pero ahora sí dije, quiero que vean lo que hace Lili, mi trabajo, y fue lo que me gustó. Cuando pinto mis cosas de terror y así oscuras me llaman ‘hereje’, así que por eso me convertí en el rostro de la herejía”, dijo.

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Me gustaría invitar al público a que miren sin cuestionar, que el arte puede ser diferente y las creencias también”, concluyó, “a veces al artista, a la persona, y pensamos algo muy diferente de lo que es y hace. Me gusta hacer la diferencia, que conozcan mi trabajo y que ese tipo de temas, incómodos, tengan la oportunidad de mostrarse”.

El Recinto Cultural Aurora Morales está abierto de martes a domingo de 10:00 a 18::00 horas. La entrada es gratuita.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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