La FINA 449 iniciará en Saltillo desde junio para empatar con el Mundial de Futbol

Este miércoles en rueda de prensa, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo lanzó la convocatoria para formar parte de la programación de la Fiesta Internacional de las Artes 449 por el aniversario de la ciudad, el cual, por primera vez, durará poco más de un mes.

Esto último para coincidir con las fechas del Mundial de Fútbol, por lo cual se llevará a cabo del 14 de junio al 25 de julio, esta última, fecha en que se celebrará el 449 aniversario de la capital coahuilense.

La convocatoria estará abierta hasta el 27 de febrero a las 15:00 horas y se espera aceptar más de 50 eventos propuestos por artistas locales, con lo cual se busca mostrar el arte saltillense a nivel global, aprovechando el alcance de este evento deportivo.

TE PUEDE INTERESAR: Carles & Sofía Piano Dúo harán magia a cuatro manos con la Filarmónica del Desierto