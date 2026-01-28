La FINA 449 iniciará en Saltillo desde junio para empatar con el Mundial de Futbol

Artes
/ 28 enero 2026
    En rueda de prensa se expuso que podrán participar artistas, grupos y compañías independientes. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

El Instituto Municipal de Cultura confirmó que la Fiesta Internacional de las Artes iniciará el 14 de junio y tendrá actividades hasta el 25 de julio

Este miércoles en rueda de prensa, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo lanzó la convocatoria para formar parte de la programación de la Fiesta Internacional de las Artes 449 por el aniversario de la ciudad, el cual, por primera vez, durará poco más de un mes.

Esto último para coincidir con las fechas del Mundial de Fútbol, por lo cual se llevará a cabo del 14 de junio al 25 de julio, esta última, fecha en que se celebrará el 449 aniversario de la capital coahuilense.

La convocatoria estará abierta hasta el 27 de febrero a las 15:00 horas y se espera aceptar más de 50 eventos propuestos por artistas locales, con lo cual se busca mostrar el arte saltillense a nivel global, aprovechando el alcance de este evento deportivo.

TE PUEDE INTERESAR: Carles & Sofía Piano Dúo harán magia a cuatro manos con la Filarmónica del Desierto

$!El registro ya está abierto a través de un Google Forms.
El registro ya está abierto a través de un Google Forms. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Podrán participar artistas, grupos y compañías independientes con proyectos ya producidos y de logística viable, con una propuesta por grupo o individuo. El registro se hará por medio de un Google Forms, disponible ya en las redes sociales del IMCS, y en este enlace: clic aquí

Las propuestas de artes visuales, en específico, se gestionarán por medio del Museo Rubén Herrera. La programación mantendrá su línea de llevar eventos no solo a los recintos más populares de la ciudad, sino también a colonias y zonas rurales del municipio.

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

