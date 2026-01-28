La FINA 449 iniciará en Saltillo desde junio para empatar con el Mundial de Futbol
El Instituto Municipal de Cultura confirmó que la Fiesta Internacional de las Artes iniciará el 14 de junio y tendrá actividades hasta el 25 de julio
Este miércoles en rueda de prensa, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo lanzó la convocatoria para formar parte de la programación de la Fiesta Internacional de las Artes 449 por el aniversario de la ciudad, el cual, por primera vez, durará poco más de un mes.
Esto último para coincidir con las fechas del Mundial de Fútbol, por lo cual se llevará a cabo del 14 de junio al 25 de julio, esta última, fecha en que se celebrará el 449 aniversario de la capital coahuilense.
La convocatoria estará abierta hasta el 27 de febrero a las 15:00 horas y se espera aceptar más de 50 eventos propuestos por artistas locales, con lo cual se busca mostrar el arte saltillense a nivel global, aprovechando el alcance de este evento deportivo.
Podrán participar artistas, grupos y compañías independientes con proyectos ya producidos y de logística viable, con una propuesta por grupo o individuo. El registro se hará por medio de un Google Forms, disponible ya en las redes sociales del IMCS, y en este enlace: clic aquí
Las propuestas de artes visuales, en específico, se gestionarán por medio del Museo Rubén Herrera. La programación mantendrá su línea de llevar eventos no solo a los recintos más populares de la ciudad, sino también a colonias y zonas rurales del municipio.