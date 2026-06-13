Los cantos ancestrales de Rosy Garza llegan al Festival Internacional de las Artes Saltillo

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    Rosy Garza y los ´Guardianes del Valle´ se unen en un show que fusiona el cine documental con música en vivo, danza y tradición en la FINA, este 16 de junio en Plaza de Armas

    CABEZA:

    Los cantos ancestrales de Rosy Garza llegan al Festival Internacional de las Artes Saltillo

    SUMARIO:

    Rosy Garza y los ´Guardianes del Valle´ se unen en un show que fusiona el cine documental con música en vivo, danza y tradición en la FINA, este 16 de junio en Plaza de Armas

    POR: JESSICA VILLARREAL

    Se acerca el Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA), conocido por ser un evento cultural y artístico organizado por el Gobierno Municipal de Saltillo para conmemorar el aniversario de la ciudad, celebrado durante los meses de junio y julio.

    Este 16 de junio en Plaza de Armas a las 21:00 horas, tendremos la oportunidad de ver el trabajo artístico de Rosy Garza quien es una cantante y documentalista originaria de la capital coahuilense.

    Su propuesta musical se especializa en world music y el jazz fusión, mezclando géneros con ritmos folclóricos, rock, pop y balada. Los cantos y la música que interpreta son en lenguas indígenas y originarias como el náhuatl, zapoteco, wixarika/huichol entre otros.

    Rosy desarrolló una labor de investigación de campo y actualmente produce documentales para respaldar de manera visual las costumbres, rituales y la cosmogonía de las comunidades nativas con las que convive.

    En esta ocasión se presentará junto con “Guardianes del Valle” en un show que fusiona en el cine documental con música en vivo, danza y tradición para contar la historia viva de las comunidades indígenas de Coahuila.

    También se contará con la música en vivo de 13 músicos, mientras las imágenes hablarán en el escenario sobre las historias que llevamos en la sangre con elementos como: agua, fuego, sierra, ancestros.

    Además se presenciará cómo los bailarines circenses junto a un quinteto de jazz y un sexteto de cuerdas de cámara con música original compuesta por la artista, transportarán al público a una atmósfera mágica.

    No te pierdas esta gran propuesta y las múltiples actividades que se estarán realizando por el aniversario número 448 de nuestra ciudad, para más información te invitamos a que sigas las cuentas oficiales del Instituto de Cultura de Saltillo @imcsaltilo .

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    Jessica Villarreal

    Jessica Villarreal

    Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

    Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

    Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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