Evita problemas con la CFE: estas personas deben actualizar el titular del recibo de luz

Si compraste una casa, rentas un inmueble, te divorciaste o el titular falleció, es importante actualizar el contrato. Conoce en qué casos debes hacerlo, qué documentos necesitas, dónde realizar el trámite y cuánto tiempo tarda en reflejarse el cambio.

Cambiar el titular del recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) es un trámite gratuito que puede evitar problemas legales, adeudos y complicaciones en diversos procedimientos.

¿Cuándo debes cambiar el titular del recibo de luz de la CFE?

El recibo de luz emitido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no solo sirve para pagar el consumo eléctrico, también funciona como comprobante de domicilio y determina quién es el responsable legal del contrato del servicio.

Por ello, cuando cambia la situación de una vivienda o de sus ocupantes, es recomendable actualizar el nombre del titular para evitar inconvenientes futuros.

Entre las situaciones más comunes en las que se debe realizar este trámite se encuentran:

- Compra de una casa o departamento.

- Renta o arrendamiento de un inmueble.

- Divorcio o separación, cuando quien permanece en la vivienda no es el titular del contrato.

- Fallecimiento de la persona que aparecía como titular del servicio.

¿Por qué es importante actualizar el titular?

Mantener el contrato de la CFE con los datos correctos ofrece diversos beneficios tanto para propietarios como para inquilinos.

Uno de los principales es el deslinde de responsabilidades, ya que el titular será quien responda por cualquier adeudo relacionado con el consumo de energía eléctrica.

Además, contar con un recibo de luz a tu nombre facilita la realización de trámites bancarios, gubernamentales o migratorios, donde suele solicitarse un comprobante de domicilio vigente.

También permite presentar aclaraciones, reportar fallas del servicio o solicitar reembolsos directamente como titular del contrato, además de brindar mayor certeza jurídica sobre el suministro eléctrico del inmueble.