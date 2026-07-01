Evita problemas con la CFE: estas personas deben actualizar el titular del recibo de luz
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Descubre cómo realizar el trámite sin costo, los requisitos y el tiempo que tarda en verse reflejado.
Cambiar el titular del recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un trámite gratuito que puede evitar problemas legales, adeudos y complicaciones en diversos procedimientos.
Si compraste una casa, rentas un inmueble, te divorciaste o el titular falleció, es importante actualizar el contrato. Conoce en qué casos debes hacerlo, qué documentos necesitas, dónde realizar el trámite y cuánto tiempo tarda en reflejarse el cambio.
¿Cuándo debes cambiar el titular del recibo de luz de la CFE?
El recibo de luz emitido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no solo sirve para pagar el consumo eléctrico, también funciona como comprobante de domicilio y determina quién es el responsable legal del contrato del servicio.
Por ello, cuando cambia la situación de una vivienda o de sus ocupantes, es recomendable actualizar el nombre del titular para evitar inconvenientes futuros.
Entre las situaciones más comunes en las que se debe realizar este trámite se encuentran:
- Compra de una casa o departamento.
- Renta o arrendamiento de un inmueble.
- Divorcio o separación, cuando quien permanece en la vivienda no es el titular del contrato.
- Fallecimiento de la persona que aparecía como titular del servicio.
¿Por qué es importante actualizar el titular?
Mantener el contrato de la CFE con los datos correctos ofrece diversos beneficios tanto para propietarios como para inquilinos.
Uno de los principales es el deslinde de responsabilidades, ya que el titular será quien responda por cualquier adeudo relacionado con el consumo de energía eléctrica.
Además, contar con un recibo de luz a tu nombre facilita la realización de trámites bancarios, gubernamentales o migratorios, donde suele solicitarse un comprobante de domicilio vigente.
También permite presentar aclaraciones, reportar fallas del servicio o solicitar reembolsos directamente como titular del contrato, además de brindar mayor certeza jurídica sobre el suministro eléctrico del inmueble.
¿Cómo cambiar el titular del recibo de luz?
El trámite debe realizarse de manera presencial en un Centro de Atención a Clientes de la CFE.
Para iniciar el proceso es necesario presentar la documentación solicitada, la cual puede variar dependiendo del motivo del cambio.
Entre los documentos que generalmente se solicitan destacan:
1. Copia del RFC.
2. Carta de exposición de motivos dirigida a la CFE.
3. Identificación oficial vigente.
4. Fotografía reciente del medidor donde sea visible la lectura actual.
En casos específicos también pueden solicitarse documentos adicionales, como el contrato de compraventa del inmueble, contrato de arrendamiento o el acta de defunción del anterior titular, cuando corresponda.
¿Cuánto tarda el cambio de titular?
La CFE informa que este procedimiento no tiene costo para los usuarios. Sin embargo, uno de los requisitos indispensables es que el servicio no presente adeudos pendientes al momento de solicitar la actualización.
Aunque la aprobación del trámite suele realizarse el mismo día en que se entrega la documentación, el cambio de nombre no aparece de inmediato en el recibo.
La modificación generalmente se refleja entre uno y dos periodos de facturación posteriores, por lo que es recomendable conservar el comprobante del trámite hasta verificar que la actualización se realizó correctamente.
Actualizar el titular del recibo de luz es una medida sencilla que ayuda a mantener en orden la situación legal y administrativa del servicio eléctrico, además de evitar problemas futuros relacionados con pagos, responsabilidades o trámites oficiales.