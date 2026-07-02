La columna... deliciosa y divertida

So pretexto del presunto buen desempeño de la Selección Nacional (no entiendo de verdad por qué tanto alboroto: históricamente, los torneos mundialistas están diseñados para el lucimiento y permanencia de los líderes de grupo, país anfitrión incluido)... Decía, so pretexto de ello, nadie se concentra en nada que sea un poco más complicado que un fuera de lugar.

Están ocurriendo cosas gravísimas, de capital importancia, pero es inútil: el Gobierno no las piensa discutir y la gente no las quiere escuchar.

– Lo cierto es que la lista de presuntos informantes de la CIA –de entre la plana mayor de la 4T– no deja de crecer. Y a cuentagotas nos la van filtrando los gringos (yo creo porque les gusta ver la cara de insomnio de la conductora de Venga la Mañanera).

– El gran registro de líneas telefónicas nos ofreció una prórroga, pero no es ni de lejos un gesto amable, ya que iniciarán con la suspensión de servicios de manera escalonada; así (sin paralizar completamente el sistema financiero móvil y de telecomunicaciones) pueden escarmentar primero a unos para que “se animen” los siguientes... ¡Y yo me apellido “Abasolo”! ¡Ay, Diosito! Al parecer vienen en serio.

– La Crisis de Desaparecidos en México está a nada de adquirir la categoría de crímenes de lesa humanidad ante la ONU. El reciente dictamen concluyó que se trataría de una práctica sistemática y generalizada, lo que implica el conocimiento, anuencia o incluso la participación del Estado.

– La ley para sancionar el uso “indebido” de herramientas de inteligencia artificial que ya cocinan para asestarle un nuevo golpe a la libertad de expresión (siempre con el pretexto de proteger nuestros datos personales, dignidad y derecho a la información), se anticipa como una nueva lucha cuerpo a cuerpo, régimen vs. sociedad, por colocarnos ese bozal con el que sueñan silenciar las voces incómodas.

– La primera remesa de jueces y ministros electos por voto popular (y por consiguiente, inexpertos e incompetentes) ya produjo un rezago en la impartición de justicia de todo el País, mismo que está por expresarse como la peor resaca en la historia del Poder Judicial.

– Por no mencionar que el desabasto de medicamentos e insumos en el sistema de salud está llegando a un punto insostenible, no digamos ya para los pacientes, sino para los mismos médicos y trabajadores de la salud, quienes ya comienzan a manifestar abiertamente su renuencia a trabajar en condiciones indignas tanto para el personal como para los derechohabientes.

No, no es un recuento exhaustivo ni mucho menos. Es sólo un puñado de temas sueltos que evoco de bote pronto, aunque crisis las hay en el ámbito institucional, financiero, civil, ambiental... Ahora me explico por qué todos están hablando mejor de futbol.

Un tema que, sin embargo, sí logró descollar de entre el furor mundialero fue la “incendiaria entrevista” al Cronista emérito de la CDMX, Carlos Monsiváis.

Edmundo Cázares, autor de esta presunta charla, rescató un supuesto texto de 1999, con motivo de un nuevo aniversario luctuoso del intelectual (junio 19).

El texto, que bien pudo haberse publicado en los pasquines sensacionalistas The Sun o National Enquirer con el encabezado “¡AMLOVE! Yo pasé una deliciosa noche con el macuspano”, de inmediato levantó suspicacias. Aunque por las razones equivocadas.

Esto es lo que supuestamente habría dicho Monsi de AMLO:

“Pasé deliciosas y divertidas noches con él. Hablábamos de política, de historia, de literatura, de sus sueños para transformar al país.

“Es un hombre muy inteligente, con una memoria prodigiosa y una energía inagotable. Pero también es un hombre que no escucha, que no admite consejo, que se siente predestinado... Por dinero, es capaz de hacer lo que fuera”.

– ¿No tiene escrúpulos?

“Los tiene, pero los puede dejar a un lado cuando cree que la causa lo justifica. Justifica los medios siempre que el fin sea su proyecto... Es un peligro. Porque su ambición personal está por encima de todo, incluso de la gente que lo sigue”.