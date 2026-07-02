$!Entre presiones inflacionarias y conflictos mundiales ¿cómo sobrevive la cerveza artesanal en Saltillo?

En tiempos de guerra recientes en Irán, el cierre intermitente del Estrecho de Ormuz y las consecuentes alzas de precios en la gasolina y en los alimentos, VANGUARDIA cuestionó a los principales productores de cerveza artesanal de Saltillo para visualizar su panorama productivo y los impactos de la inflación del petróleo en su cadena de producción y suministro. ¿Qué está pasando con la cerveza artesanal en Saltillo? Dueños de las marcas locales como Desert Brew Co., Atomic Beer, Luna de Arteaga, Sierra Norteña testimonian los retos de la producción y, al mismo tiempo, la integración nacional que la cervecería artesanal dispone en México: ¿qué impactos ha recibido la producción de cerveza artesanal en tiempos de guerra?

EL CONTEXTO DE LA CERVEZA ARTESANAL ANTE EL IMPERIO DE LA CERVEZA INDUSTRIAL En 2023, a nivel mundial, se produjeron 168 mil millones de litros de cerveza en todo el mundo, de los cuales 9 mil 933 millones de litros se produjeron en México. China, Estados Unidos y Brasil son los principales productores de cerveza industrial en el mundo, así como Alemania es el principal productor de cerveza en Europa. El valor de esta industria en 2023 fue 674 mil millones de dólares (mdd).

“En México, la cerveza [industrial] es la que domina el mercado de las bebidas alcohólicas”, pues representa el 80% del total de ventas de este sector, precisó la agencia Deloitte. A nivel nacional, el 96.3% del volumen de mercado lo concentran los conglomerados europeos Anheuser-Busch InBev (AN InBev) y Heineken International. Al contrario, en 2024, la producción mundial de cerveza artesanal fue de 6 mil 520 millones de litros (3.88% con respecto a los litros industriales producidos en 2023), con estimaciones de que la producción aumente a 10 mil 030 millones de litros en 2029, según Deloitte Touche Tohmatsu Limited. América del Norte es el mayor productor de cerveza artesanal, siendo Estados Unidos y Canadá de los 10 principales productores de esta bebida alcohólica. En 2023, el valor de producción de la cerveza artesanal en México fue de 125.6 millones de dólares (apenas el 0.01% con respecto al valor de producción de la cerveza industrial); se espera que alcance valores en el año 2032 de 232.86 millones de dólares a nivel nacional.

Ante este panorama, los dueños y productores de cerveza artesanal de Saltillo encuentran retos diarios para sostener sus respectivas producciones como el alza de precios en insumos, la distribución local y la constancia empresarial. DESERT BREW CO.: ALZAS DE GASOLINA AFECTARÍAN LA DISTRIBUCIÓN LOCAL Cristóbal Hernández, dueño de Desert Brew Company, comentó que el alza de la gasolina empezará a afectar los precios de sus productos por los envíos de insumos hacia Saltillo, ya que trabajan con maltas mexicanas originarias del oriente de Puebla, cruciales para la elaboración de sus cervezas artesanales. “Como está el mercado muy cambiante todavía no aplicamos alzas al precio directamente. Estamos esperando que se estabilice un poco por el conflicto bélico que está allá [en Irán], pero ahorita no hemos ajustado el precio”, comentó Hernández que las alzas en combustibles afectarían “directamente en la distribución local”.

Precisó que otro factor que podría afectar a la cadena de producción de sus marcas artesanales es la falta de un acuerdo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que la aplicación de aranceles a los alimentos, como el lúpulo que usan —y que proviene del Valle de Yakima, en el estado de Washington— impactaría directamente al precio de sus bebidas artesanales. SIERRA NORTEÑA: LOS COSTOS OCULTOS DEL ALZA DE PRECIOS DE LA GASOLINA Pablo Marín, contador y propietario de la marca artesanal Sierra Norteña también comentó que una estrategia que están realizando para que los incrementos en los combustibles no impacten en los precios de sus bebidas alcohólicas es aprovechar los recorridos de su día a día para distribuir su cerveza artesanal:

“Cuando tenemos una vuelta al centro, aprovecho para hacer entrega en tres bares [clientes] que tengo allá. Si tengo una vuelta personal, aprovecho la vuelta y llevo cervezas y las entrego. Es un costo medio oculto, pero que dentro del día a día lo vamos absorbiendo”. Estos “costos ocultos”, comentó, no se equiparan a la contratación de contratar un servicio de entregas “yo creo que ahí sí sería más el impacto porque si hay que rellenar la gasolina y el salario de ese repartidor y todo eso”. ATOMIC BEER: PRODUCCIÓN PEQUEÑA RIESGOS BAJOS Doctor en Materiales e ingeniero civil, Jorge Cañas produce la cerveza artesanal Atomic Beer y comentó que las alzas de precios en los insumos no han impactado de manera significativa a la producción “pequeña” que tienen en comparación a sus colegas, priorizando el consumo de marcas mexicanas en insumos para mantener costos. “Como mi producción es muy pequeña nada más tengo distribución aquí en Saltillo y son a bares, por ejemplo, en el bar de Desert, en el Cerdo. La verdad no tiene mucho que ver el incremento de las gasolinas en ese aspecto para el costo de la cerveza como tal”, precisó.

Comentó que la producción que tiene no se ha visto afectada por el alza en los precios y que la optimización en los costos por unidad ha ayudado para no aumentar el precio final de su marca, además, la distribución tampoco se ha visto afectada “pues yo todas las cervezas las vendo al mismo costo para no tener problemas de de inventario y demás (...) ahorita ya todos los insumos o la gran mayoría de los insumos los consigo aquí en Saltillo”. LUNA DE ARTEAGA: REINVERSIÓN Y CAMBIOS DE PRODUCCIÓN José Ángel es el creador de la marca de cerveza artesanal Luna de Arteaga y de destilados como la ginebra, observó que si bien el nicho de mercado se está consolidando en Saltillo, la producción de cerveza artesanal depende de la reinversión constante en varios rubros ante cualquier escenario económico: “Tienes que tener buena ganancia para reinvertir porque los equipos de cerveza artesanal son caros; (...) también invertir en publicidad y (...) hacer labor de marketing, de andar promoviendo”, declaró. Por lo que el alza de precios de la gasolina por el cierre del Estrecho de Ormuz se suma a los retos cotidianos de vender un producto artesanal que es más caro en comparación a los precios de una cerveza comercial que no tiene los mismos grados de consumo que su versión artesanal.

CON O SIN GUERRA, LA CERVECERÍA ARTESANAL NECESITA PASIÓN Ante el cuestionamiento sobre sus pasiones al crear de manera artesanal la cerveza, cada uno insistió en distintas perspectivas. El toque con profesionalismo —como explica Hernández— del maestro cervecero: “Afortunadamente tenemos un maestro cervecero certificado con muchos cursos y conocimientos, estudios nacionales, internacionales”.