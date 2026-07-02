Detienen a Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, por presunto lavado de dinero en caso Agronitrogenados
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FGR ejecuta orden de aprehensión contra Gilda Lozoya Austin, en el AICM por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita
Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de las investigaciones relacionadas con el caso Agronitrogenados.
La captura fue realizada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por una autoridad judicial federal.
A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General de la República informó que Gilda “N” es investigada por su presunta participación en un esquema mediante el cual habría fungido como prestanombres de una empresa con el propósito de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de presunta procedencia ilícita.
FGR VINCULA A GILDA LOZOYA CON EMPRESA UTILIZADA PARA TRIANGULAR RECURSOS
De acuerdo con la información difundida por la FGR, las investigaciones realizadas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), anteriormente denominada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), establecieron que la detenida está relacionada con el caso Agronitrogenados.
La dependencia explicó que, conforme a las indagatorias ministeriales, Gilda “N” presuntamente realizó actos con recursos de procedencia ilícita al convertirse en beneficiaria de una empresa mediante la cesión de derechos realizada por su hermano, Emilio Lozoya Austin.
La Fiscalía señaló que los recursos administrados por la ahora detenida presuntamente derivan de un esquema de triangulación financiera que, según la investigación, carecía de una justificación económica o comercial válida.
En el comunicado oficial, la institución señaló:
”Gilda ‘N’, quien probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita, fue aprehendida por agentes de la Fiscalía General de la República, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina, en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.”
Asimismo, agregó que la orden de aprehensión fue ejecutada por la probable participación de la imputada en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
INVESTIGAN TRANSFERENCIAS MILLONARIAS REALIZADAS EN 2012
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía indicó que entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, Gilda Susana Lozoya Austin habría recibido cinco transferencias bancarias por varios millones de dólares provenientes de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA).
Posteriormente, según las investigaciones, parte de esos recursos habrían sido transferidos a otra persona.
La FGR sostiene que, además de recibir dichos recursos, Gilda Lozoya se convirtió en beneficiaria de una empresa mediante la cesión de derechos realizada por su hermano sobre una cuenta bancaria abierta en una institución financiera de Suiza.
De acuerdo con la investigación ministerial, esa cuenta estaba vinculada a una empresa fachada propiedad de Emilio Lozoya Austin y desde ella se transfirieron recursos destinados a financiar la adquisición de un inmueble cuya extinción de dominio ya fue decretada mediante sentencia definitiva.
CASO AGRONITROGENADOS FORMA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN
La Fiscalía precisó que los hechos investigados ocurrieron cuando Emilio Lozoya Austin ya tenía conocimiento de que asumiría la dirección general de Petróleos Mexicanos.
El caso Agronitrogenados forma parte de las investigaciones por presuntos actos de corrupción relacionados con la compra de la planta de fertilizantes por parte de Pemex.
De acuerdo con información del Gobierno federal, durante la administración de Emilio Lozoya como director de la empresa productiva del Estado, la adquisición de la planta Agronitrogenados habría ocasionado un daño patrimonial estimado en 760 millones de dólares, al tratarse de una instalación considerada obsoleta y adquirida a un precio superior a su valor.
GILDA SUSANA LOZOYA AUSTIN QUEDÓ A DISPOSICIÓN DE UN JUEZ FEDERAL
Tras su detención, Gilda Susana Lozoya Austin fue puesta a disposición de la autoridad judicial federal que emitió la orden de aprehensión, instancia que determinará su situación jurídica conforme avancen las etapas del proceso penal.
La Fiscalía reiteró que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, la detenida debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por un órgano jurisdiccional competente.
El comunicado oficial fue acompañado por un mensaje difundido por la FGR en redes sociales, en el que reiteró que la imputada presuntamente habría fungido como prestanombres para encubrir actos de corrupción y triangular recursos de presunta procedencia ilícita, además de confirmar que la detención fue realizada con apoyo del Gabinete de Seguridad federal.