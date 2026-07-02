Busca Ford en T-MEC competencia más equitativa en EU contra GM y Toyota

Al reanudarse oficialmente las negociaciones del T-MEC, el director ejecutivo de Ford Motor, Jim Farley, tiene claro lo que la compañía busca en las nuevas conversaciones: una competencia más equitativa.

En declaraciones a CNBC, Farley afirmó que desea que los fabricantes de automóviles como Ford, que producen la mayor parte de sus vehículos en Estados Unidos, se vean beneficiados por el acuerdo.

Además, Farley indicó que otros fabricantes, como General Motors y Toyota Motor, que si bien producen en el país, también dependen en gran medida de vehículos importados, deberían sufrir mayores penalizaciones.

”Es fundamental que cualquier nuevo acuerdo facilite, no dificulte, la competencia con los fabricantes estadounidenses que importan de Japón, Corea del Sur y otros competidores globales que importan de esos países”, declaró Farley a CNBC durante una entrevista telefónica.

”Esa es la clave para nosotros”.

Producir en esos países suele ser menos costoso debido a los bajos costos laborales.

General Motors y Toyota ocupan el primer y segundo lugar en ventas en Estados Unidos, respectivamente, y también serán los dos principales importadores de vehículos en 2025.

GM importó 1.17 millones de vehículos, lo que representa el 41% de sus ventas en Estados Unidos, mientras que Toyota importó más de 1.19 millones de unidades, el 47% de sus ventas nacionales, según datos del sector.

Hyundai Motor, que planea duplicar aproximadamente sus ventas nacionales de vehículos producidos en Estados Unidos hasta alcanzar el 80% para 2030, fue el mayor importador de vehículos de Corea del Sur, seguido de GM.

Por su parte, Ford informó que ensambló más de 2 millones de vehículos en Estados Unidos el año pasado, más que cualquier otro fabricante de automóviles, incluyendo 311 mil unidades destinadas a la exportación a más de 60 mercados internacionales. Importó 378 mil vehículos, el 17% de sus 2.2 millones de ventas del año pasado.

”Ford es líder en la producción automotriz estadounidense, con la mayor cantidad de vehículos fabricados en el país, pero, aún más importante, importamos muy pocos y exportamos la mayor cantidad, además de contar con el mayor número de trabajadores afiliados al sindicato UAW”, declaró Farley.

Los comentarios de Farley se producen en un momento en que la administración Trump ha decidido no renovar el T-MEC más allá del año 2036, optando en cambio por realizar revisiones anuales del tratado que podrían conducir a su finalización.

Según datos del sector, la industria automotriz representó aproximadamente el 18% del comercio de Estados Unidos con sus países vecinos el año pasado, lo que la convierte en uno de los sectores clave en las negociaciones.