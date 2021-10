Ludovico Einaudi publicará en enero su primer disco de piano solista en 20 años

Hay que retroceder a 2001 para encontrar su último álbum grabado a solas con el piano, “I Giorni”.

A lo largo de su carrera discográfica, que comenzó en 1988 con “Time Out”, Einaudi ha vendido más de 1.5 millones de discos y se ha convertido en el artista clásico con mayor difusión de todos los tiempos, con más de 1 millón de suscriptores en YouTube. En Reino Unido, una de cada diez reproducciones clásicas lleva su firma.

Además ha compuesto las bandas sonoras de más de 20 películas, entre ellas “The Intouchables”, las citadas “Nomadland” y “The Father” (que incluye piezas de su inmensamente popular lanzamiento “Seven Days Walking”, de 2019), y para series de televisión como “Derek” o “This is England 90”.