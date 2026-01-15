Fuerzas de Estados Unidos incautan al petrolero Veronica en aguas del Caribe

/ 15 enero 2026
    Fuerzas de Estados Unidos incautan al petrolero Veronica en aguas del Caribe
    Las acciones forman parte desde hace algunas semanas del esfuerzo más amplio de Estados Unidos para tomar el control del petróleo del país sudamericano. FOTO: ESPECIAL.

Marines y marineros lanzados desde el portaaviones USS Gerald R. Ford participaron en la operación junto con un equipo táctico de la Guardia Costera

WASHINGTON.- La Guardia Costera de Estados Unidos incautó este jueves al petrolero Veronica en aguas del Caribe, acusado de violar el bloqueo impuesto por Washington al crudo venezolano, informó a través de redes sociales, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

De acuerdo a lo que informó el barco había pasado previamente por aguas venezolanas y estaba operando en desafío a la “cuarentena establecida de embarcaciones sancionadas en el Caribe” por el presidente Donald Trump.

La funcionaria publicó un breve video que parecía mostrar parte de la captura del barco, en el cual las imágenes en blanco y negro mostraban helicópteros sobrevolando la cubierta de un buque mercante mientras tropas armadas descendían a la cubierta por cuerda.

“Como otro buque cisterna de la flota fantasma sancionada, el Veronica había transitado previamente por aguas venezolanas y operaba en desacato a la cuarentena impuesta por el presidente (Donald) Trump a los buques sancionados en el Caribe”, agregó la funcionaria.

Se trata del sexto petrolero que ha sido incautado por EU como parte del esfuerzo para controlar la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros de Venezuela.

Sin embargo, es el cuarto buque desde que se llevó a cabo el operativo en donde fuerzas de seguridad de la administración de Donald Trump, capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

La secretaria de seguridad calificó a la acción de “impecable, de conformidad con el derecho internacional” e insistió en que “como ya se ha demostrado con múltiples abordajes, no hay forma de eludir ni escapar de la Justicia estadounidense, punto”.

Actualmente, el barco está registrado como navegando bajo la bandera de Guyana y se considera parte de la flota oculta que transporta cargamentos de petróleo en violación de las sanciones estadounidenses.

Según sus datos de registro, el barco también ha sido conocido como el Gallileo, propiedad y gestionado por una empresa en Rusia. Además, un petrolero con el mismo número de registro navegó anteriormente bajo el nombre Pegas y fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Washington por transportar cargamentos de petróleo ruso ilícito.

Como parte de la operación Lanza del Sur, Estados Unidos ha intensificado desde agosto su presencia naval y aérea en el Caribe, donde ha destruido sumariamente a embarcaciones supuestamente relacionados con el narcotráfico y matado a la mayoría de sus tripulantes.

