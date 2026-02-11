Manu Chao podría regresar a México tras años de veto; gira latinoamericana genera expectativa

La relación de Manu Chao con México estuvo marcada por la polémica en 2009, cuando expresó críticas sobre la represión policial en Atenco durante una rueda de prensa en el Festival de Cine de Guadalajara. Esto provocó que el gobierno de Felipe Calderón lo incluyera en la lista de personas non gratas , aplicando el artículo 33 de la Constitución, lo que limitó su ingreso al país y lo obligó a cancelar presentaciones planeadas.

El artista, conocido por canciones como Me gustas tú y La despedida , es considerado un ciudadano del mundo cuya música trasciende fronteras. Su estilo rebelde y su compromiso con temas de libertad y justicia social lo han colocado al margen de la industria convencional, pero cercano a millones de seguidores que lo recuerdan por su multitudinario concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México en 2006.

José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, mejor conocido como Manu Chao, está libre para volver a presentarse en el país tras haber sido retirado de la lista de personas “non gratas ” en 2022.

La posibilidad de un concierto de Manu Chao en México ha reavivado la expectativa entre sus seguidores, luego de que el cantautor hispanofrancés retomara su gira por Latinoamérica, sobre todo en píses como Chile y Brasil.

El panorama cambió a finales de 2022, cuando la Secretaría de Gobernación anunció que Manu Chao y otras 16 personas retiradas de la lista podrían ingresar al país sin restricciones. Desde entonces, el artista ha retomado su actividad en escenarios latinoamericanos, generando expectativa de que México vuelva a recibirlo en algún evento emblemático.

La combinación de su gira latinoamericana, la cancelación de su estatus de persona non grata y la demanda de sus seguidores crean un clima propicio para un regreso que podría convertirse en uno de los eventos musicales más destacados del año en México.

COLABORACIÓN CON SANTA FE KLAN

La escena musical contemporánea fue testigo de una alianza histórica el año pasado con el lanzamiento de “Tú” y “Solamente”, piezas que consolidan el puente cultural entre el rap de barrio de Santa Fe Klan y la mística global de Manu Chao. Bajo la audaz dirección artística de Camilo Lara (Instituto Mexicano del Sonido), estas colaboraciones no solo fusionan géneros, sino que logran una amalgama perfecta entre la cumbia rebajada guanajuatense y el espíritu patchanka que ha definido la carrera del ex-Mano Negra.

El trabajo de Lara como arquitecto sonoro permite que la autenticidad cruda de Ángel Quezada fluya con naturalidad junto a la sencillez rítmica de Chao.

LIBROS SOBRE MANU CHAO

La figura de Manu Chao ha sido tan influyente que su vida parece una novela de aventuras, algo que queda plasmado en la bibliografía que lo rodea. Uno de los textos fundamentales es Clandestino: En busca de Manu Chao, de Peter Culshaw, una biografía autorizada que retrata al artista no como una estrella de rock convencional, sino como un “jesuita” de la música, siempre en movimiento entre selvas, prisiones y escenarios globales.

Otro título imprescindible es Manu Chao: Música y libertad, de Alessandro Robecchi, que analiza cómo su sonido mestizo se convirtió en el himno de toda una generación alter-latinista. Incluso su propio padre, el periodista Ramón Chao, documentó la épica y caótica gira de Mano Negra por Colombia en Un tren de hielo y fuego, un libro que es mitad diario de viaje y mitad crónica del fin de una era, capturando ese espíritu nómada.

¿QUIÉN ES MANU CHAO?

Por si no lo conoces te diremos que Manu Chao representa el epítome del artista transfronterizo. Nacido en París en 1961 e hijo de intelectuales gallegos y vascos exiliados, su identidad se forjó en el cruce de caminos entre la resistencia republicana y la efervescencia cultural francesa. Esta herencia bicultural no solo definió su poliglotismo musical, sino que sentó las bases de una carrera que rechaza las etiquetas nacionales para abrazar una ciudadanía universal.

Tras liderar el fenómeno Mano Negra, donde fusionó el punk con ritmos latinos, Chao alcanzó la cima del éxito comercial con su álbum Clandestino (1998). Sin embargo, en lugar de capitalizar su fama bajo los estándares de la industria, optó por un desapego radical de las estructuras corporativas. Su estilo de vida, frecuentemente calificado como “hippie” por su sencillez, es en realidad una postura política: el rechazo a la acumulación y la apuesta por una producción artesanal y nómada.

La libertad de Chao se manifiesta en su renuncia a las giras convencionales y los grandes contratos, por lo que se le puede ver en un rincón de Caminito, en Buenos Aires, Argentina, o de Koh Pha Ngan, Tailandia, cantando rodeado de niños y vecinos.