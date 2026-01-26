Marcela Monjarás, actriz de doblaje de Saltillo, celebra nominación al Oscar de película en la que participó

“Como es muy difícil el doblaje a los lenguajes asiáticos, ciertos grupos de actores nos hemos especializado y ya agarramos mucho callo. Tienen un ritmo de hablar muy especial y de muchas agencias ya nos hablan a quienes tenemos más experiencia en este tipo de doblaje”, explicó Monjarás para VANGUARDIA.

“Kokuho” de Lee Sang-i l, es una película japonesa de 2025 que ha comenzado a ganar tracción por lo conmovodera de su historia, así como por ser contendiente al Premio Oscar este 2026. Además, en Saltillo es motivo de orgullo pues una de las actrices de doblaje en su adaptación al español, Marcela Monjarás, es de aquí.

La agencia de Koe Dubbing la invitó a participar en esta cinta, en el rol de Matsu, la madre adoptiva del protagonista, y fue también la que le dio la buena noticia de que “Kokuho” fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Maquillaje, además de ser preseleccionada para competir por el premio a Mejor Película Internacional.

“Para mí es algo irreal porque comparto créditos con actores de doblaje de trayectoria de 20, 30, 40 años. Es un proyecto que cualquier agencia de doblaje quisiera hacer, una película que va al Oscar y hacerle doblaje a cualquier idioma es un honor y un reconocimiento como actor”, compartió la también cantante.

“La industria del doblaje es difícil, es muy competida en México, hay mucho talento y hay muchas nuevas generaciones, entonces yo que tengo poco tiempo, y que vivo en Saltillo, en realidad es un premio a mi trayectoria, así lo siento”, agregó.

“Kokuho”, una de las cintas más taquilleras en su natal Japón, aborda la historia de Kikuo, un joven que nació en un clan yakuza pero, por un extraño giro del destino, acabó siendo acogido por una familia de actores de kabuki.