$!María Hanneman volverá a Saltillo para interpretar la Rapsodia en Azul junto a la Filarmónica del Desierto

Hace dos años la destacada pianista mexicana María Hanneman pisó tierras coahuilenses por última vez, y en ese mismo tiempo también se tomó un descanso de los escenarios para concentrarse en su formación profesional. Pero ha llegado el momento de volver a encontrarse con el público de Saltillo de la mano de una de las más populares obras del siglo 20 para piano. Este 5 de junio la solista volverá a tocar junto a la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) para interpretar la Rapsodia en Azul de George Gershwin, una pieza querida por el público local que ya se ha presentado por otros intérpretes en el pasado, pero que ahora llega de la mano de esta joven pianista, bajo la batuta del maestro Marc Moncusí.

“Siento que he aprendido mucho, he avanzado, los maestros son increíbles, mi maestra, rusa, me encanta y estoy muy contenta con ella. He querido tomarme un descanso de los conciertos estos dos años que no he ido a México para poder enfocarme en mis estudios, en poder mejorar y avanzar”, explicó Hanneman para VANGUARDIA. “La última vez que fui fue en octubre del 2024 y me encanta siempre ir a Saltillo, la orquesta es increíble y ahora me toca con Marc Moncusí como director, y estoy muy emocionada, porque nunca he tocado con él”, añadió.

Este evento es el primer concierto que realiza en años y, de acuerdo con ella, también representa un retorno paulatino a los escenarios, que continuará equilibrando con sus estudios universitarios en el Centro de Música Katarina Gurska en Madrid, España. “[La Rapsodia] la toqué en 2024 en Canarias, con la maestra Isabel Costes, solo ha sido una vez, pero siempre que la toco me siento muy cómoda y se me hace divertida, porque es distinto a lo que normalmente hago, porque tiene sus guiños de jazz, que me encanta”, compartió la artista, cuyo repertorio se ha concentrado hasta la fecha en la obra de compositores como Bach, Beethoven y Chopin, entre otros, aunque también está agregando piezas del mexicano Arturo Márquez.

“Nunca he tocado Ravel o Schubert, pero también me encantaría poder profundizar en Chopin y Mozart, que son de mis favoritos, pero son decisiones complicadas”, dijo, “me gusta mucho hacer recitales y con la orquesta me siento acompañada, y esto es siempre lo que había soñado, ser solista, y seguiré trabajando para ello”. El concierto, con el que la OFDC cierra su primera serie de la temporada 2026, también integrará en su programa la Suite no. 2 de El Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla y la Sinfonía no. 4 de Beethoven.