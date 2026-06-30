Rodrigo González, artista escénico de Saltillo, recibe Premio Hispanoamericano de Dramaturgias para las Nuevas Infancias

El certamen es convocado por el Instituto de Artes del Espectáculo “Dr. Raúl H. Castagnino” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aire s, en asociación con la Cátedra Latinoamericana y Caribeña de Lectura y Escritura con sede en Cuba.

Con el texto “ La sierra canta” el creador escénico saltillense Rodrigo González obtuvo el segundo lugar del P remio Hispanoamericano de Dramaturgias para las Nuevas Infancias , en la categoría de Infancias (7 a 12 años) que además de un premio monetario incluye la publicación de la obra y la participación del Congreso Internacional Carlos Gorostiza.

“Es una obra que habla sobre la responsabilidad que implica habitar el mundo”, explicó el también director de la compañía Cuarta Pared Teatro a VANGUARDIA, “tengo ganas de seguir hablando de mi región, de Coahuila, de lo que me rodea, y lo quise trasladar a la historia de un ave, de un joven gorrión, que abandona su nido para conocer la sierra y de cómo él aprende a escuchar lo que está desapareciendo alrededor de la sierra, y conforme avanza en su viaje descubre que el paisaje está herido por la intervención humana y comprende que la pérdida comienza mucho antes, cuando dejamos de escuchar el canto de la naturaleza y normalizamos los silencios. La obra pasa de ser un tema ambiental para ser una reflexión de la memoria, el cuidado, la pertenencia, la familia y propone que las alas no solo son para volar sino para volver a aquello que amamos, protegerlo, antes de que desaparezca”.

El texto del también autor de la obra “La gente a veces se va y ya no regresa” comparte este premio con “Lana Land” de Sebastian Squella Chávez” de Chile y junto a otros diez autores de Perú, Uruguay, España, Cuba, Argentina y Colombia, además de la también mexicana Gabriela Román Fuentes, será publicado por las instancias convocantes.