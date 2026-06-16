$!‘Martina y los hombres pájaro’: Teatro sobre migración para las infancias llega a Saltillo

Todos los hombres pájaro que viajaron a Estados Unidos volvieron, menos el padre de Martina. Ahora ella tiene que realizar su propio viaje para buscarlo, una travesía fantástica que le hará conocer los retos que un emigrante ilegal tiene que enfrentarse en la búsqueda de una vida mejor. Esta es la premisa de la obra de teatro “Martina y los hombres pájaro” de Mónica Hoth, una apuesta que busca llevar el tema de la migración a las infancias y que se presenta ahora en temporada en Saltillo gracias al trabajo de la compañía Calaverita de Azúcar Teatro.

Estrenada el pasado fin de semana en el Teatro de Cámara “Ozcar Castañeda Rada” de la Casa de la Cultura, esta obra ha logrado llevar su mensajes al público infantil que acudió a sus primeras funciones. “Ya tenía yo tiempo queriéndola montar, pero por una u otra cosa no se daba. Entonces el año pasado hablé con la escritora y accedió a permitirnos montarla acá en Saltillo”, compartió para VANGUARDIA el director del montaje, Efrén Estrada.

“Desde que la leí me llamó la atención porque pone la mirada en una parte de la migración en nuestro país, que en este caso es la infancia y cómo los niños se quedan esperando a los papás que se van al norte a buscar oportunidades y cómo el mismo poblados empieza a generar estigmas, y todo esto hace presión en la niña y decide querer ir al norte. Ahí se desata todo el rollo mágico, fantástico-mexicano”, agregó. Aunque el tema no ha dejado de estar vigente de la publicación del texto original, desde que las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se volvieron más agresivas y antiderechos, con el reforzamiento de milicias como ICE, las circunstancias de las personas migrantes en todo el continente americano han adquirido una nueva dimensión, y el montaje propuesto por Calaverita de Azúcar dialoga con este presente.

“Ahora con el tema del Mundial lo han hecho a un lado pero sigue siendo muy fuerte en cuanto a la migración y todo lo que conlleva llegar a Estados Unidos. Aunque la obra tiene años que la escribió sigue vigente y la gente se sigue moviendo de sus ciudades buscando oportunidades y se enfrentan a estos monstruos, como lo maneja la obra, y la niña es valiente pero sí tiene sus retos”, señaló. La propuesta escénica, explicó también, recurre al mínimo de elementos para hacer de ellos universos enteros, confiando en la imaginación de su público, chicos o grandes, y en la habilidad de su elenco, para darle vida a los distintos escenarios que recorren los personajes.

La obra cuenta con la actuaciones de Ashley Oviedo, en el rol principal, quien es acompañada en escena por Víctor Sifuentes, Reyna García, Mayra del Bosque, intérpretes que encarnan a los distintos personajes con los que interactúa Martina en su viaje migrante. Además, se encuentra Nestor Harry López en el diseño de iluminación, parte importante de la propuesta escénica. “El teatro para infancias me ha interesado mucho desde que empezamos a hacer teatro, porque es el público más exigente que hay, tienes que tener mucho cuidado en proponer, los niños luego luego te recuerdan dónde estaban las cosas y del desarrollo del personaje, entonces son los más te exigen y en esta exigencia implica un trabajo más dedicado”, compartió.