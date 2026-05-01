$!Nadia Contreras presentó su poemario ‘Otras Claridades’ en la FILC 2026

En la Sala Armando Sánchez Quintanilla del Centro Cultural Universitario Campus Arteaga, a las 16:00 horas del 30 de abril, la escritora Nadia Contreras presentó su libro poemario “Otras claridades”, acompañada de la comentarista Laura Luz Morales y un público juvenil.

Durante su participación como uno de los eventos de la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC), la poeta habló sobre la locura y las enfermedades que dañan el cuerpo y la mente.

‘OTRAS CLARIDADES’, EL POEMARIO DE NADIA CONTRERAS

Desde un inicio se hizo hincapié en la locura. En la locura que llega a tener una mujer que socialmente es rechazada bajo el adjetivo “histérica”. Laura Luz Morales comentó que el poemario retrata a una mujer que se fragmenta entre el desvarío que, a su vez, se convierte en partes autobiográficas de la autora: “Necesitamos estar locos para sobrevivir a este mundo”, dijo la poeta.