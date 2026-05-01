Nadia Contreras presentó su poemario ‘Otras Claridades’ en la FILC 2026

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    Nadia Contreras presentó su poemario ‘Otras Claridades’ en la FILC 2026

En su obra, Nadia Contreras explora el dolor, la enfermedad, la pérdida y la locura en medio de situaciones complejas

En la Sala Armando Sánchez Quintanilla del Centro Cultural Universitario Campus Arteaga, a las 16:00 horas del 30 de abril, la escritora Nadia Contreras presentó su libro poemario “Otras claridades”, acompañada de la comentarista Laura Luz Morales y un público juvenil.

Durante su participación como uno de los eventos de la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC), la poeta habló sobre la locura y las enfermedades que dañan el cuerpo y la mente.

‘OTRAS CLARIDADES’, EL POEMARIO DE NADIA CONTRERAS

Desde un inicio se hizo hincapié en la locura. En la locura que llega a tener una mujer que socialmente es rechazada bajo el adjetivo “histérica”. Laura Luz Morales comentó que el poemario retrata a una mujer que se fragmenta entre el desvarío que, a su vez, se convierte en partes autobiográficas de la autora: “Necesitamos estar locos para sobrevivir a este mundo”, dijo la poeta.

$!Nadia Contreras presentó su poemario ‘Otras Claridades’ en la FILC 2026

Nadia Contreras, por su parte, compartió detalles sobre su infancia y desarrollo, que fue “difícil”. En su adultez, se vio rodeada de enfermedades fuertes como un glaucoma en su padre, una septicemia y la depresión que vivió ella.

Con este punto de partida, se creó “Otras claridades”, un poemario donde se explora la enfermedad, el dolor y la pérdida con un lenguaje meramente poético.

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BECAS Y OBRAS

En su discurso, Nadia Contreras también incluyó sus otras obras, como Lo que queda de mí.

También es importante mencionar que Otras claridades se escribió con el apoyo del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Coahuila, en la categoría de Creadores con trayectoria, entre los años 2021 y 2022.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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