No habrá Festival Municipal de Teatro 2024: Declaran desierta la convocatoria

El Festival Municipal de Teatro “Bertha Leticia Villalobos Delgado” 2024 no se llevará a cabo. Al no registrarse los suficientes montajes para su realización la convocatoria fue declarada desierta y, de acuerdo con el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), el recurso destinado a este encuentro escénico se utilizará en otros proyectos del mismo rubro.

En el documento publicado a inicios de febrero se estipulaba que si el número de obras registradas superaba los 15 habría una etapa de preselección por el jurado, pero al ser inferior a 8 el evento, que se realizaría del 25 al 30 de marzo, fue cancelado.

“La convocatoria cerró el viernes, desgraciadamente no hubo propuestas”, dijo para VANGUARDIA Rafael Hernández, coordinador de Actividades Artísticas del IMCS, “quiero atribuirlo a que están preparando apenas montajes, el año pasado eran montajes que ya tenían preparados, pero ahora sí de plano no hubo nada”.