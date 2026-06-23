¡No te quedes fuera! Estos días entregarán cortesías para los eventos de la FINA 449

Como cada año el Festival Internacional de las Artes (FINA) 449 de Saltillo incluye en su cartelera actividades que van a atraer a muchas personas, por lo que el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo entregará a partir de este martes 23 de junio cortesías para algunos de estos solicitados eventos. Para el concierto de Los Bohemios en Hacienda El Secreto, que será el jueves 2 de julio a las 19:00 horas, se entregarán los pases el día lunes 29 de junio y el día 2 de julio comenzará la repartición de las cortesías para el musical “Heathers”, que será el domingo 5 de julio a las 17:00 y 19:00 horas en Recepciones Regina. Los boletos para concierto “Luz, pasión y destino” con Mariana Chabukiani y la Orquesta Metropolitana de Saltillo —que se realizará el 15 de julio a las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad— se entregarán el viernes 10 de julio y el lunes 13 se entregarán también los pases para el homenaje a José José que hará Ismael Cituk Jr. el jueves 16 a las 20:00 horas en el Fernando Soler.

El martes 14 de julio se entregarán cortesías tanto para la Noche de Museos en el Museo Rubén Herrera —con Casi Amigos y la exposición de Alejandro Fuentes Gil el 17 de julio a las 20:00 horas— como para la Gala Internacional de Ballet —que se llevará a cabo también el 17 a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad—. Las personas que quieran ver el montaje de la obra “Carmen” de Bizet, a cargo de la Compañía de Ópera de Saltillo —con funciones el 20 y 21 de julio a las 20:00 horas en el Fernando Soler—, podrán acudir por sus cortesías el día 17 de julio y quienes deseen ver “Cats” de Andrew Lloyd Webber a cargo de Cuarta Pared Teatro —el 23 a las 17:00 y 20:30 horas, en el mismo recinto—, podrán recoger sus pases el lunes 20 de julio.

El día 20 se entregarán tanto los pases para ver la proyección de la película de terror “The howling” en ex-molinos La Colmena —el día 23 a las 20:00 horas— como para disfrutar de la multipremiada película saltillense “El desaire” de Gabo Ramos —el jueves 23 a las 20:30 horas en Cinépolis Paseo Villalta—. Y para concluir, el miércoles 22 se estarán repartiendo las cortesías para el concierto de la cantante Filippa Giordano, que como parte de su Incanto Tour concluirá la FINA 449 el 25 de julio —día del aniversario de Saltillo— a las 20:00 horas en el Auditorio del Parque Las Maravillas. Todos los eventos son gratuitos, pero para controlar el acceso y evitar contratiempos y problemas, es que se entregarán estas cortesías —limitadas a 2 por persona— en el Centro Cultural Casa Purcell, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. Se recomienda asistir por los boletos el día asignado, pues estos se pueden agotar con rapidez.

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