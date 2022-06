$!Omar Ramos presentará en Saltillo libro sobre lo que implica ser un hombre gay

Si bien, por el mismo hecho de que se basa en sus vivencias, el libro se concentra en hechos y realidades de los hombres gay, asegura que su objetivo es también acercar esta información a los parientes, amigos y personas allegadas a ellos, de manera que puedan conocer mejor lo que les pasa.

Aunado a esto, también busca levantar el velo sobre ciertos prejuicios que existen dentro de la propia comunidad, arraigados como parte de la cultura en que crecemos, pero que pueden cambiar si se reconocen.

“Como hombres, el machismo y la dificultad para expresar nuestras emociones nos limita muchísimo, poco se habla de nuestras vidas más allá de los lugares comunes, y aquí lo que quise es justamente sacar eso y a partir de mi historia contar qué nos pasa y cuáles son las realidades”, expresó.

“Hay algo muy curioso, gente que no conoce el libro, que no sabe de qué va, me comenta en redes, ‘es que a mí no me representa el hombre en tacones’, porque hay una situación de que esto nos mete en estereotipos, hablando de estas expresiones de género que, por ejemplo, aquí en el norte del país están tan arraigadas”, agregó.