$!OMSA celebra 2 años de crecimiento con ovación de pie de su público en Saltillo

A lo largo de sus dos primeros años de trabajo, la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) ha transitado entre retos, tanto propios como para su público. El concierto con el que celebró su segundo aniversario se mantuvo en este mismo espíritu y obtuvo como resultado una ovación de pie por parte de la audiencia. Reunidos en la sede, a estas alturas, prácticamente oficial de la OMSA, el Museo de las Aves de México, los presentes llenaron la sala como en cada ocasión y disfrutaron de un programa que fue de lo denso a lo romántico.

La velada inició con la Sinfonía de Cámara op. 110 de Dmitri Shostakovich. Antes de empezar la directora de la orquesta de cuerdas, Natalia Riazanova —cuya interacción abierta y carismática con el público es otra huella de la OMSA—, se permitió no solo explicar un poco de los pormenores musicales de la pieza, sino también su contexto histórico. Al ser una obra escrita por su el compositor ruso “a las víctimas del fascismo”, algo que para la Unión Soviética resultaba halagador, pues hablaba de “el enemigo”, aunque como la directora —y otros expertos antes de ella— dejó claro, se trata de un mensaje que se extrapola a toda instancia donde un grupo somete a otro a la violencia, al genocidio, al exterminio. Tras la interpretación de esta dura pero hermosa obra, el conjunto presentó la Sinfonía no. 8 de William Herschel, que relajó los ánimos antes de un merecido intermedio, tras el cual volvieron para cerrar con un aire lleno de amor y romance al tono de la Serenata para cuerdas de Josef Suk.

Con un sonido mucho más sólido, que no se vio afectado por algunos traspiés individuales de los músicos, la OMSA también entregó un concierto de calidad y la promesa de seguir creciendo en cada nueva presentación, siguiendo con próximo evento el próximo 19 de junio en el mismo recinto.

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