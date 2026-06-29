Para no empatar con el fútbol: Adelantan horario de monólogo en el festival Teatro a una sola voz en Saltillo

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    Para no empatar con el fútbol: Adelantan horario de monólogo en el festival Teatro a una sola voz en Saltillo

La obra ‘Nosotros íbamos a cambiar el mundo’ de José Emilio Hernández se iba a presentar a las 19:00 horas de este martes en Teatro Garnica, pero lo adelantaron una hora para no empatar con el partido México vs Ecuador

La Copa Mundial de Fútbol está acaparando la atención del público y esto ya se resintió hasta en la cultura, al grado de que una de las funciones del Festival de Monólogos “Teatro a una sola voz” tuvo que cambiar su horario para no competir con el partido.

Se trata de la obra “Nosotros íbamos a cambiar el mundo” de José Emilio Hernández, co-produccion Jalisco-CDMX que se presentaría este martes 30 de junio a las 19:00 horas, al mismo tiempo que el partido México vs Ecuador, donde se disputa el futuro de la Selección Nacional en la copa.

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“Hemos tenido dificultades en todo el circuito a nivel nacional los días que hay juego de México, se está haciendo un cambio”, compartió para VANGUARDIA Uriel Rangel, subdirector del Teatro de la Ciudad y colaborador en Saltillo de este proyecto organizado por la Coordinación Nacional de Teatro del INBAL.

Ahora la función se llevará a cabo este mismo jueves en el Teatro Garnica (Andrés Saucedo #1059, col. Topochico), en punto de las 17:00 horas, para que el público interesado pueda acudir a esta presentación gratuita y regresar a tiempo a casa para el partido.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/secretaria-de-cultura-mantiene-la-opacidad-sobre-el-manejo-del-teatro-de-la-ciudad-y-la-operacion-del-parteco-KD21779232

Escrita por José Emilio Hernández, dirigida por David Jiménez Sánchez y protagonizada por Luis Eduardo Yee, “Nosotros íbamos a cambiar el mundo” plantea una historia de ciencia ficción que sigue a un hombre que, tras descubrir la desaparición de María, el amor de su vida, es reclutado por una misteriosa organización internacional que lo enviará al pasado con la misión de evitar una tragedia, en una aventura que mezcla romance, humor y viajes en el tiempo.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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