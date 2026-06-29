Para no empatar con el fútbol: Adelantan horario de monólogo en el festival Teatro a una sola voz en Saltillo
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La obra ‘Nosotros íbamos a cambiar el mundo’ de José Emilio Hernández se iba a presentar a las 19:00 horas de este martes en Teatro Garnica, pero lo adelantaron una hora para no empatar con el partido México vs Ecuador
La Copa Mundial de Fútbol está acaparando la atención del público y esto ya se resintió hasta en la cultura, al grado de que una de las funciones del Festival de Monólogos “Teatro a una sola voz” tuvo que cambiar su horario para no competir con el partido.
Se trata de la obra “Nosotros íbamos a cambiar el mundo” de José Emilio Hernández, co-produccion Jalisco-CDMX que se presentaría este martes 30 de junio a las 19:00 horas, al mismo tiempo que el partido México vs Ecuador, donde se disputa el futuro de la Selección Nacional en la copa.
“Hemos tenido dificultades en todo el circuito a nivel nacional los días que hay juego de México, se está haciendo un cambio”, compartió para VANGUARDIA Uriel Rangel, subdirector del Teatro de la Ciudad y colaborador en Saltillo de este proyecto organizado por la Coordinación Nacional de Teatro del INBAL.
Ahora la función se llevará a cabo este mismo jueves en el Teatro Garnica (Andrés Saucedo #1059, col. Topochico), en punto de las 17:00 horas, para que el público interesado pueda acudir a esta presentación gratuita y regresar a tiempo a casa para el partido.
Escrita por José Emilio Hernández, dirigida por David Jiménez Sánchez y protagonizada por Luis Eduardo Yee, “Nosotros íbamos a cambiar el mundo” plantea una historia de ciencia ficción que sigue a un hombre que, tras descubrir la desaparición de María, el amor de su vida, es reclutado por una misteriosa organización internacional que lo enviará al pasado con la misión de evitar una tragedia, en una aventura que mezcla romance, humor y viajes en el tiempo.