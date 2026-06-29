$!Para no empatar con el fútbol: Adelantan horario de monólogo en el festival Teatro a una sola voz en Saltillo

La Copa Mundial de Fútbol está acaparando la atención del público y esto ya se resintió hasta en la cultura, al grado de que una de las funciones del Festival de Monólogos “Teatro a una sola voz” tuvo que cambiar su horario para no competir con el partido.

Se trata de la obra “Nosotros íbamos a cambiar el mundo” de José Emilio Hernández, co-produccion Jalisco-CDMX que se presentaría este martes 30 de junio a las 19:00 horas, al mismo tiempo que el partido México vs Ecuador, donde se disputa el futuro de la Selección Nacional en la copa.