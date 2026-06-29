Secretaría de Cultura mantiene la opacidad sobre el manejo del Teatro de la Ciudad y la operación del PARTECO
A pesar de las solicitudes hechas por el gremio teatral ni el organismo estatal ni el Patronato de Arte y Cultura de Coahuila A.C. han hecho públicos los documentos por medio de los cuales se otorgó en comodato la administración de este recinto cultural
Desde hace más de un año la Secretaría de Cultura de Coahuila (SC) entregó a una organización civil, el Patronato de Arte y Cultura de Coahuila A.C. (PARTECO), la administración del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en un proceso que no fue ni consultado ni público y que se mantiene en la opacidad.
A lo largo de este tiempo el gremio teatral y artístico de Coahuila, por medio de distintos documentos y representantes, ha buscado que se esclarezcan tanto los procesos de entrega del recinto como de operación del mismo, sin obtener resultados.
Esta semana el director y actor Gustavo García compartió por medio de Facebook que recientemente sostuvo una conversación con la titular de la SC donde se pretendía atender una solicitud que la Asociación Coahuilense de Teatristas realizó al ejecutivo para obtener “información sobre la entrega o concesión” del Fernando Soler al PARTECO.
“Al tratarse de un bien público construido y sostenido con recursos del erario, así como de un recinto emblemático del patrimonio cultural del estado, su administración y destino se encuentran vinculados al interés público y a las obligaciones del Estado en materia de acceso a la cultura, en términos del artículo 4º constitucional, así como a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas que rigen el ejercicio de la función pública”, argumenta en la misiva recibida el pasado 26 de marzo y que continúa sin respuesta formal.
“Fue una conversación respetuosa”, comenta García en su publicación sobre la reunión con Quintana, “sin embargo, las explicaciones de la Secretaria, centradas más en abstracciones e intenciones de buena voluntad que en información concreta, me parecieron imprecisas, inconsistentes y, en algunos momentos, elusivas”.
En el documento también se solicita información respecto a cómo se justifica la entrega o concesión del teatro, bajo qué figura jurídica se realizó, por qué no se consultó al Consejo Ciudadano de Cultura, si se solicitó autorización al Congreso del Estado, por qué no se emitió una convocatoria pública para participar por este comodato, qué compromisos asumieron ambas partes, entre otros.
A raíz del caso de la grabación que tuvo la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) con el rapero El Millonario —cuestionada por la apología al delito que hace este último en algunos de sus temas—, García también planteó si el Teatro recibió pago por usar el recinto para este proyecto o de qué manera se accedió a este.
“La Filarmónica, a lo largo del año, tiene sus fechas establecidas para su temporada cuando se abre la agenda anual y se establece el convenio”, explicó Uriel Rangel, subdirector del Teatro de la Ciudad a VANGUARDIA, sobre este punto, “en el mes de junio las fechas que tenían eran esa semana del día 15, en realidad para nosotros fue recibirlos como habitualmente se hace”.
La OFDC realizó su último concierto de temporada el viernes 5 de junio en el Hotel Hacienda Casa Mayor, liberando efectivamente su agenda dentro del Fernando Soler este mes.
La controversial grabación adquirió una proporción mayor cuando la orquesta despidió a dos de sus músicos por rehusarse a aparecer en el video del rapero. Al momento de hacer pública su denuncia, los instrumentistas aseguraron que durante las grabaciones miembros del equipo de El Millonario ingirieron bebidas alcohólicas y otras sustancias al interior del recinto.
“Justo estamos investigando”, aseguró Rangel, “en los camerinos cuando se hizo limpieza no hubo rastros de nada e inclusive el alcohol solo lo emplearon, hasta donde me reportaron, para las grabaciones. Es decir, forman parte de montajes o performances, no era consumo recreativo, pero aún así seguimos investigando y reforzando el señalamiento de ese tipo de situaciones con todas las compañías, porque para nosotros era un evento de la Filarmónica como los de temporada”.
Hasta el momento el PARTECO ha entregado distintos resultados, sobre todo en la sala grande, entre la compra de luminarias LED, monitores, mantenimiento de la duela e impermeabilización en la tramoya, que presentaba filtraciones.
Actualmente el Teatro de Cámara “Jesús Valdés” se encuentra en remodelación. El espacio se mantendrá como un foro pero cambiará de ser un teatro a la italiana a una caja negra, más amplio y dinámica, con adecuaciones para artistas como camerinos, con los que no contaba previamente, y aislamiento sonoro. Se prevé que para finales del verano esté terminada esta primera etapa de trabajos.
Mientras tanto, la comunidad artística continúa a la espera de recibir aclaraciones sobre el estado del comodato del Teatro de la Ciudad y la operación del PARTECO, que si bien ha presentado resultados positivos se mantiene en la opacidad manejando un bien público.