$!Pasta de Conchos, Allende y la Megadeuda: Desde el teatro ‘desenterrarán’ las tragedias de Coahuila

La tafonomía es una disciplina científica que estudia los procesos de fosilización. En un contexto como el de Coahuila, con un amplio patrimonio paleontológico, y pensándolo desde el arte, tales estudios pueden servir para repensar nuestra historia y descubrir lo que el tiempo le ha hecho a aquellos acontecimientos que marcaron el desarrollo de la entidad. “Tafonomía de tres tragedias coahuilenses: paleontología de la memoria” es un proyecto escénico del Colectivo Teatral Pico de Pato que busca entablar un diálogo con algunos de los eventos más catastróficos de la historia reciente de Coahuila: el desastre minero en Pasta de Conchos en 2006, la masacre de Allende en 2011 y la Megadeuda. Realizado con apoyo del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Cultural PECDA Coahuila 2026, esta propuesta se estrenará este fin de semana en Rincón Colorado, en una experiencia escénica especial que llevará al público a recorrer, entre restos paleontológicos, la “fosilización” del presente de estas tragedias.

“Yo estaba en una etapa donde quería explorar más hacia el teatro comunitario”, explicó para VANGUARDIA Armando Tenorio, director del proyecto, sobre el origen del mismo, “¿qué ha pasado con nuestra historia reciente? ¿Somos resultado de un condicionamiento sistemático de los gobiernos locales para olvidar las heridas que tenemos como estado o es algo personal que decidimos ignorar?”. Estos cuestionamientos que detonaron el proceso de investigación-creación lo llevaron a él y al creador escénico David Reyna, colaborador de “Tafonomía...” a visitar la región Norte y Carbonífera de Coahuila para conocer cómo viven estos casos quienes los experimentaron de primera mano en sus ciudades y cómo se compara con la perspectiva que se tiene de los mismos en otras partes de la entidad. “Pensando en nuestro legado paleontológico reconocemos que sí vemos a nuestro pasado, pero al más remoto, y me cuestiono si exploramos también nuestro pasado reciente”, comentó, “lo primero que hicimos fue ir a Rincón Colorado, tanto el museo comunitario como a la zona”.

“La investigación nos dio un panorama muy amplio de las mismas dinámicas de la comunidad ante la paleontología y lo que ocurre en el estado. Porque es una comunidad en abandono y cuando fuimos a Allende vimos que era una comunidad en abandono y si te vas a la región Carbonífera son comunidades en abandono”, agregó. En Rincón Colorado encontraron “un museo atorado en el tiempo, casi como lo recuerdo cuando lo abrieron”, donde ya no hubo inversión; en Allende hablar de ello sigue siendo doloroso para sus habitantes y en Pasta de Conchos la lucha sigue por recuperar los cuerpos de los mineros atrapados y obtener justicia.

“Acá en la capital se siente todo eso muy lejano, como que ya se terminó, como que ya hubo una reparación del daño, pero la lucha sigue. Allende es una ciudad sumamente afectada y atravesada por el crimen organizado hasta la fecha. Y si no estás ahí no lo dimensionas; además de la cantidad de desaparecidos que hay a la fecha, que es sumamente alarmante”, señaló. En la región Carbonífera, a 20 años de la tragedia, había una instalación de cruces donde estaban marcadas todas las tragedias mineras a lo largo de la historia de la zona. “Ellos lo denominan el ‘carbón rojo’ por toda la sangre que hay detrás de la extracción de este mineral”, compartió.