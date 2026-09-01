Ponen a la venta esqueletos de dinosaurio, fósiles y hasta meteoritos

Nada más entrar a la sala de la exposición, el visitante es recibido por el esqueleto de un oso de las cavernas de casi tres metros de altura y más de 12.000 años de antigüedad, con las garras en alto y las fauces en ademán de rugido. Esta disponible para su adquisición por casi 116 mil 400 dólares.

“Aquí presentamos la gama más lujosa en el plano de paleontología”, comenta a EFE Mijaíl Voskresenski, fundador del proyecto ‘Paleoparque de Rusia ’, al referirse a la muestra presentada en la galería de arte moscovita Stargift.

La paleontología explora sus fronteras comerciales con una expoventa en Moscú que ofrece a precios de lujo esqueletos de dinosaurios, mamíferos prehistóricos y restos fósiles , además de minerales y fragmentos de meteoritos.

El cráneo de un rinoceronte lanudo, con una edad semejante, cuesta 18 mil 600 dólares), mientras que el esqueleto completo de un psittacosaurio, de 125 millones de años de antigüedad y predecesor de los triceratops, costaría más de 145 mil 500 dólares.

Muchas de estas piezas pertenecen a coleccionistas privados o son importadas de terceros países, ya que Rusia estimula la entrada de este tipo de objetos.

En el caso de un meteorito hallado en Rusia, el valor es de 60 mil dólares. En cuanto a un fragmento encontrado en China, el precio es de 23 mil dólares.

¿Es legal?

Las leyes rusas prohíben terminantemente la exportación de fósiles, que consideran patrimonio cultural, lo cual no afecta al proyecto de Voskresenski, ya que asegura que está totalmente orientado al público ruso.

Eso sí, todas las piezas cuentan con certificados de autenticidad oficiales, que blindan la compra contra posibles estafas inherentes a cualquier actividad comercial.

Afirma que su proyecto analizó por medio de la inteligencia artificial el porcentaje de la población adulta del planeta que tiene acceso a los objetos de lujo y estableció que una de cada 150 personas puede comprar un Rolex y una de cada 20 mil un Ferrari.

“Solo uno de cada un millón de personas puede tener un yate privado o conquistar el Everest y solo uno de cada diez millones puede jactarse de que tiene su propio esqueleto de un dinosaurio”, sonríe, al señalar de que “cada vez son más los que quieren invertir en algo así”.