¿Por qué esta foto se repite en dos exposiciones distintas en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey?

¿Por qué esta foto se repite en dos exposiciones distintas en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey?

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Mauro Marines
por Mauro Marines

La obra de Teresa Margolles no solo está presente en la retrospectiva individual de la artista ‘¿Cómo salimos?’, sino también en la colectiva ‘Constelaciones y derivas: arte de América latina desde la colección FEMSA’

Artes
/ 17 abril 2026
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Y no solo es la foto la que se encuentra dos veces en exhibición, sino toda la serie fotográfica “Pistas de baile” (2016) de la sinaloense Teresa Margolles la que está repetida en dos exposiciones distintas en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO).

Inaugurada el pasado 13 de noviembre, la muestra “¿Cómo salimos?” de esta creadora ofrece un repaso por algunos de sus más destacados proyectos artísticos, mientras que “Constelaciones y derivas: arte de América latina desde la colección FEMSA”, que abrió sus puertas el 20 de marzo, reúne algunas de las piezas más importantes de esta colección de arte.

El recorrido natural por el recinto, que empieza en la planta baja, nos lleva a través de cinco diferentes ejes curatoriales en torno a los 50 años de existencia de la colección. En el eje de “Identidades”, junto a la obra de artistas como Ángel Zárraga, Roberto Gil de Montes y Ángel Cammen, se encuentran en mediano formato las 16 impresiones fotográficas que componen la serie. La sala es pequeña, la museografía es homogénea entre cada sección, con muros blancos o en tonos pastel y cortinas divisorias blancas. Aquí las imágenes de Margolles, a pesar de su tamaño, llaman la atención por la fuerza de su composición: mujeres que posan, entaconadas y con vestidos de noche, en pleno día, bajo un sol ardiente, en medio de las ruinas de viejos edificios y el detalle que captura la mirada; se encuentran de pie sobre charcos de agua que, la mayoría de las veces, revelan el color y patrón del azulejo sobreviviente en medio del terregal y el escombro.

Aquí va el contexto: en 2010 una política gubernamental llevó a la demolición de gran parte del Centro Histórico de Ciudad Juárez, Chihuahua. La zona, colindante con el Centro Histórico de El Paso, Texas, fue arrasada y con ella también sus bares, cantinas, clubes nocturnos y diversos comercios, construidos en la primera mitad del siglo XX. De manera paralela, los oficios asociados a la vida nocturna fueron cancelados o desplazados y, en un ejercicio de reivindicación, Teresa invitó a cantantes, vedettes y trabajadoras sexuales transgénero a posar erguidas y orgullosas sobre las pistas de baile —señalizadas con agua— de los edificios derruidos donde solían trabajar.

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El tema es tan inquietante como conmovedor y la ejecución es potente. Cada fotografía se antoja agridulce, entre la denuncia por la pérdida de la memoria y las fuentes de empleo —así como la violencia contra las mujeres y personas LGBT+ en esta ciudad fronteriza— y la manera en que cada protagonista le planta cara al presente, resistiendo vivas y altivas.

El recorrido continúa entonces en la segunda planta. La obra de Margolles es contundente y estremece desde el primer instante. El público es recibido por la instalación “Sin título, 2025. Elegía de la patria”, comisionada por el propio museo y que consta de 32 vidrios representativos de los estados, desmontados de locales comerciales de las zonas urbanas y periféricas de cada entidad y que fueron afectados por el abandono y la violencia que se vive en el país. Cada panel está montado en bastidores verticales, los cuales son activados por la resonancia de la grabación de los trenes de carga que recorren el país de sur a norte. La economía, la frontera, la violencia y la fragilidad de la paz y la vida en México flotan ineludibles en medio del zumbido constante y abrumador del cristal.

$!“Sin título, 2025. Elegía de la patria” de Teresa Margolles.
“Sin título, 2025. Elegía de la patria” de Teresa Margolles. FOTO: CORTESÍA.

De ahí pasamos a conocer otras obras de Margolles, donde también nos confronta con la violencia, la migración, el racismo y otros temas que atraviesan la vida en el país. Y entonces, en contraste con el blanco museístico, tras una cortina de cuentas rubí, se abre una sala alfombrada y completamente roja. “Pistas de baile” está de vuelta.

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Encontrarse de nuevo con la serie es hasta bienvenido. Con un espacio dedicado e impresiones en mayor tamaño se facilita una apreciación más detallada, sin mencionar la museografía que nos ubica en un ambiente diferente, más como de club nocturno con ventanas a un presente derruido.

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La reiteración, además, vuelve muchísimo más impactante el cierre de “¿Cómo salimos?”, que está dedicado a Karla, una cantante y trabajadora sexual transgénero asesinada en Ciudad Juárez en 2015 y cuyo transfeminicidio sigue impune. El retrato que hizo Margolles de ella —acompañado en la instalación por un testimonio en audio del crimen, una copia de su certificado de defunción y una piedra— deja claro cómo la conoció y por qué su memoria le importa: en la imagen en blanco y negro ella porta vestido y tacones y, bajo un cielo despejado, posa en medio de un lote baldío sobre un charco de agua.

Cuando la curaduría de “Constelaciones y derivas” se planteó el integrar “Pistas de baile” a la exposición es probable que hayan cuestionado esta repetición de la serie en MARCO. Pero como parte de la Colección FEMSA Teresa Margolles tenía que estar en la muestra, y como parte de la obra de Teresa Margolles “Pistas de baile” también.

¿Quieres ir?

- “Constelaciones y derivas: arte de América latina desde la colección FEMSA” estará abierta hasta el 9 de agosto.
- “¿Cómo salimos?” de Teresa Margolles estará abierta hasta el 3 de mayo.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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