Presenta la Compañía de Ópera de Saltillo ‘Il Tabarro’ en Casa Purcell

Artes
/ 24 noviembre 2025
    Presenta la Compañía de Ópera de Saltillo ‘Il Tabarro’ en Casa Purcell

Una segunda función se realizó este domingo en el mismo recinto pero con solistas diferentes

La noche de este sábado 22 de noviembre, el Centro Cultural Casa Purcell fue sede de la presentación de Il Tabarro a cargo de la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA).

Ambientada en un barco sobre el Río Sena, “Il Tabarro” -escrita por Giacomo Puccini- es una de tres óperas que conforman El Tríptico y representa al infierno de Dante. Se estrenó por primera vez, junto a las otras dos en la Metropolitan Open House de Nueva York en 1918.

La función se realizó en el marco del día de la Armada Nacional, por lo que se contó con la presencia y asesoría del contralmirante Ricardo Valdés Cerda, así como la directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) Leticia Rodarte Rangel.

La dirección artística y el piano estuvieron a cargo de Alejandro Reyes-Valdés, la dirección escénica a cargo de Jesús Cervantes y la producción a cargo de XXX.

$!Presenta la Compañía de Ópera de Saltillo ‘Il Tabarro’ en Casa Purcell

Il Tabarro narra la historia de Michele (Thamar Villarreal) y Giorgetta (Valeria Obregón) quienes viven en una barcaza y viven una travesía de distanciamiento, problemas económicos y traición que involucra a Luigi (Eduardo Canela).

Interpretada en italiano, la presentación estuvo apoyada por subtítulos y ambientada en el vestíbulo de la Casa Purcell que presentó un lleno total.

Este domingo se realizó una segunda función, con la participación de Natasha Cruz como Giorgetta y Ernesto Barrientos como Luigi, mientras que Villarreal retomó su papel de Michele.

Temas


Conciertos
Música

true

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Estado ha destacado entre los que más han reducido la violencia letal.

Coahuila: En segundo año de Manolo Jiménez, caen asesinatos y feminicidios, pero repuntan los robos
Los transportistas son víctimas tanto de la delincuencia organizada, como de las autoridades policiacas.

Viven transportistas hasta 70 robos diarios; acusan extorsiones de policías
Estos casos han reportado un relevante incremento en el último año, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud.

Coahuila: Alarma por aumento de 42% en casos de tumores malignos de próstata
El carpintero que descubrió Rincón Colorado

El carpintero que descubrió Rincón Colorado
México vive este 24 de noviembre un megabloqueo nacional con cierres en carreteras, autopistas y accesos estratégicos, impulsado por transportistas y productores agrícolas que exigen seguridad, mejores tarifas y atención a trámites pendientes

Lista de carreteras cerradas por megabloqueo de transportistas y agricultores este 24 de noviembre en México
Claudia Sheinbaum aseguró que los transportistas han recibido atención y que hay mesas de diálogo activas. Revisa los puntos bloqueados y el avance de las negociaciones.

‘Se les ha atendido’... Sheinbaum tras megabloqueos de agricultores y transportistas
Las y los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro se beneficiarán del alza al salario mínimo para 2025, ya que su apoyo económico mensual también subirá a 8 mil 480.17 pesos.

Bienestar ofrece apoyo de 8 mil 480 pesos al mes, si eres mayor de edad y cumples con estos requisitos
Una concentración masiva convocada por Adriano Zendejas, conocido como “Maestro Shifu”, terminó en disturbios, daños a comercios, agresiones y detenciones en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, el domingo 23 de noviembre.

Influencer ‘Maestro Shifu’ convoca a evento masivo en CDMX: resultan 5 atropellados y 3 detenidos