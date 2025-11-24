$!Presenta la Compañía de Ópera de Saltillo ‘Il Tabarro’ en Casa Purcell

La noche de este sábado 22 de noviembre, el Centro Cultural Casa Purcell fue sede de la presentación de Il Tabarro a cargo de la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA). Ambientada en un barco sobre el Río Sena, “Il Tabarro” -escrita por Giacomo Puccini- es una de tres óperas que conforman El Tríptico y representa al infierno de Dante. Se estrenó por primera vez, junto a las otras dos en la Metropolitan Open House de Nueva York en 1918.

La función se realizó en el marco del día de la Armada Nacional, por lo que se contó con la presencia y asesoría del contralmirante Ricardo Valdés Cerda, así como la directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) Leticia Rodarte Rangel. La dirección artística y el piano estuvieron a cargo de Alejandro Reyes-Valdés, la dirección escénica a cargo de Jesús Cervantes y la producción a cargo de XXX.

Il Tabarro narra la historia de Michele (Thamar Villarreal) y Giorgetta (Valeria Obregón) quienes viven en una barcaza y viven una travesía de distanciamiento, problemas económicos y traición que involucra a Luigi (Eduardo Canela). Interpretada en italiano, la presentación estuvo apoyada por subtítulos y ambientada en el vestíbulo de la Casa Purcell que presentó un lleno total. Este domingo se realizó una segunda función, con la participación de Natasha Cruz como Giorgetta y Ernesto Barrientos como Luigi, mientras que Villarreal retomó su papel de Michele.