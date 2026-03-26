$!Presentan Popo Arizpe y Penélope Quero el coreocinema ‘Semilla’ para conectar con la naturaleza

En “Semilla” el cuerpo entra en contacto con la tierra, reconoce su fuerza, su poder, su vida, su fertilidad. El movimiento le rinde homenaje, se vuelve uno con el ambiente y por medio de las cámaras el mensaje se potencia y ahora busca a llegar a donde pueda. Este miércoles en el centro de bienestar 100Bien se presentó al público y a la prensa el coreocinema “Semilla”, un cortometraje que reúne a la danza, la música y el cine en un encuentro con la naturaleza, grabado entre los bosques de la Sierra de Arteaga.

A partir de una idea del músico y empresario Rodolfo “Popo” Arizpe, en colaboración con la coreógrafa y bailarina Penélope Quero y la también bailarina portuguesa Tamara Lévinson “Cuchira”, además de la grabación del cineasta Luis Monterrubio, el proyecto conmovió a los asistentes a la presentación, quienes destacaron la belleza de las imágenes, la fuerza de la música y los signos planteados por la coreografía. En el evento también hubo un breve conversatorio donde Arizpe, Quero y Monterrubio compartieron algunos detalles de la filmación, que se realizó mayoritariamente en el Cañón de la Carbonera, así como en el rancho Agua Blanca, con la participación de hombres, mujeres y niñas de la comunidad.

Arizpe mencionó que lo que inició como un tema musical al piano —al cual, adentrados en la producción, se le sumaron tambores taiko y una flauta— y la idea de llevarlo a algo más, tomó solidez cuando conoció a Quero, cuya experiencia en la danza butoh y el coreocinema le inspiró para crear esta obra.

Por su parte, Monterrubio explicó que dado que la danza se realizaría en un ambiente experimental, por lo que debían estar preparados para capturar las tomas ideales desde cualquier ángulo. Asimismo, por esta misma naturaleza del proyecto, ellos también se integraron en cierta medida a la coreografía, siguiendo y moviéndose con los danzantes.

“La belleza del coreocinema es que tiene una apertura al diálogo de los elementos, te puedes concentrar en cosas muy micro que no puedes ver en un escenario regular y se aleja de los espacios convencionales”, agregó Quero sobre la propuesta.

Con la producción de Arizpe —y composición del tema principal— y la dirección de Quero, el corto también contó con la participación de las niñas Jade Danae, Evolet Dannely y Laia Roberta, así como de las mujeres Nailea Deyanira García Loera, Teresita de Jesús Loera García, Guadalupe Saucedo Torres, Iris Tatiana Valdes Morales y los hombres Luis Fernando Rivera Morales, Rodolfo Valdés, José García López, Jesús Francisco Reyes de León y Víctor Macías.