Presentan Popo Arizpe y Penélope Quero el coreocinema ‘Semilla’ para conectar con la naturaleza

Presentan Popo Arizpe y Penélope Quero el coreocinema ‘Semilla’ para conectar con la naturaleza

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Mauro Marines
por Mauro Marines

El cortometraje, que contó con la dirección de Luis Monterrubio, fue grabado en la Sierra de Arteaga, con la participación de la bailarina Cuchira y ya se puede ver en Youtube

Artes
/ 26 marzo 2026
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En “Semilla” el cuerpo entra en contacto con la tierra, reconoce su fuerza, su poder, su vida, su fertilidad. El movimiento le rinde homenaje, se vuelve uno con el ambiente y por medio de las cámaras el mensaje se potencia y ahora busca a llegar a donde pueda.

Este miércoles en el centro de bienestar 100Bien se presentó al público y a la prensa el coreocinema “Semilla”, un cortometraje que reúne a la danza, la música y el cine en un encuentro con la naturaleza, grabado entre los bosques de la Sierra de Arteaga.

A partir de una idea del músico y empresario Rodolfo “Popo” Arizpe, en colaboración con la coreógrafa y bailarina Penélope Quero y la también bailarina portuguesa Tamara Lévinson “Cuchira”, además de la grabación del cineasta Luis Monterrubio, el proyecto conmovió a los asistentes a la presentación, quienes destacaron la belleza de las imágenes, la fuerza de la música y los signos planteados por la coreografía.

En el evento también hubo un breve conversatorio donde Arizpe, Quero y Monterrubio compartieron algunos detalles de la filmación, que se realizó mayoritariamente en el Cañón de la Carbonera, así como en el rancho Agua Blanca, con la participación de hombres, mujeres y niñas de la comunidad.

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Arizpe mencionó que lo que inició como un tema musical al piano —al cual, adentrados en la producción, se le sumaron tambores taiko y una flauta— y la idea de llevarlo a algo más, tomó solidez cuando conoció a Quero, cuya experiencia en la danza butoh y el coreocinema le inspiró para crear esta obra.

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Por su parte, Monterrubio explicó que dado que la danza se realizaría en un ambiente experimental, por lo que debían estar preparados para capturar las tomas ideales desde cualquier ángulo. Asimismo, por esta misma naturaleza del proyecto, ellos también se integraron en cierta medida a la coreografía, siguiendo y moviéndose con los danzantes.

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“La belleza del coreocinema es que tiene una apertura al diálogo de los elementos, te puedes concentrar en cosas muy micro que no puedes ver en un escenario regular y se aleja de los espacios convencionales”, agregó Quero sobre la propuesta.

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Con la producción de Arizpe —y composición del tema principal— y la dirección de Quero, el corto también contó con la participación de las niñas Jade Danae, Evolet Dannely y Laia Roberta, así como de las mujeres Nailea Deyanira García Loera, Teresita de Jesús Loera García, Guadalupe Saucedo Torres, Iris Tatiana Valdes Morales y los hombres Luis Fernando Rivera Morales, Rodolfo Valdés, José García López, Jesús Francisco Reyes de León y Víctor Macías.

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En las cámaras estuvo apoyándoles, además de Monterrubio, Hugo Skull y Sabrina Baraccani, con dron de Ignacio Lazo, vestuario de Daniela Saldaña, maquillaje de Carolina Alcázar, styling de Jacqueline Lozano Palma, diseño sonoro de Juan de Stefano y la grabación y edición de Salvador Gaza Fishburn en Some Other Planet.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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