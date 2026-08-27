$!Presentarán en Saltillo una obra de teatro sobre el exilio y la dictadura

El dramaturgo Arístides Vargas tenía 21 años cuando se vio forzado a salir de Argentina, en medio de una dictadura que atentó contra las vidas de los habitantes de ese país. 25 años después, en el 2000, escribió una obra que refleja las aristas de esta experiencia y que en septiembre llega por primera vez a Saltillo. “Nuestra señora de las nubes” muestra el encuentro entre dos personas en tránsito, exiliadas, Bruna y Óscar, momento en el que recuerdan cómo era el país donde nacieron y del cual se vieron obligados a salir. Si bien la trama apunta a un país ficticio, basado en Argentina, la compañía Teatro Flor del Aire —que debuta con este montaje—, reconoce los paralelos que existen con México y ha planteado las referencias del contexto nacional y el saltillense para dejar en claro la vigencia del texto.

“Yo tengo una cuestión personal con los textos que tratan sobre la migración y las personas en tránsito, porque me tocó ser de esas familias que el papá se fue a Estados Unidos por los cigarros y ya no regresó. Es algo que me ha marcado y por eso me interesan esas historias”, compartió para VANGUARDIA la directora de la obra, Chicha del a Peña. Por su parte, el actor Raúl Bustos —quien interpreta a Oscar, junto a Cecilia Vázquez en el papel de Bruna—, recordó que “esta historia me tocó ensayarla en el 2014 con Armando Tenorio y Mónica Almanza. Cuando no se pudo montar en aquella ocasión y llegó a mí el texto nuevamente confirmé que estaba conectado con esta obra. Llega en una etapa más madura y experimentada. Yo creo que es una historia destinada para nosotros”.

Los tres habían trabajado juntos previamente en la comedia “Un dios salvaje” en 2024, en aquel entonces con la producción de Cuarta Pared Teatro, pero la conexión y la seguridad que encontraron les aseguró que este nuevo proyecto funcionaría si se reencontraban. “Óscar es un exiliado por hambre. Me ayudó a empatizar con muchas situaciones aquí en Saltillo, en el mundo, y a entender desde mi perspectiva muchas cosas que han pasado en mi vida”, reflexionó Bustos, “viene con un trauma fuerte, él es una perseguida, fue maltratada”.

Bruna, por su parte, es una persona más alegre, reflexiva, es poeta y justo su manera de expresar y cuestionar es lo que la llevó al exilio. Al respecto de su participación Vázquez comentó que “el texto me parece bastante cómico, pero por el nivel de ironía que tiene, que si bien está situada en Argentina, es muy triste y cruel que puede hablar de casi cualquier país de Latinoamérica”. La directora también anunció que durante la temporada tendrán un centro de acopio, así como en funciones posteriores, para realizar donativos a la Casa del Migrante y apoyar de manera directa a esta causa. Asimismo habrá venta de souvenirs cuya recaudación será para dicha causa.

“Nuestra señora de las nubes” se presentará los días 4, 5, 6, 11, 13, 18, 19 y 20, con funciones los viernes y sábados a las 20:00 horas y domingos a las 18:00 horas en Teatro Garnica. La entrada tiene un costo general de 150 pesos y en 100 por reservación al WhatsApp 844 655 3823.

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