$!Presentarán la obra de danza contemporánea ‘Dejar el páramo’ en La Besana

“Dejar el páramo” es una obra creada a partir de una idea de la coreógrafa Berenice Ovalle, que en lo familiar encontró el medio para hablar sobre temas más generales. Realizada con apoyo del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA Coahuila 2025, esta propuesta de danza contemporánea se presentará este domingo en Saltillo. “Parte de algunas historias familiares, de tías abuelas y cómo dejaron su lugar de origen para comenzar una nueva vida. Me dio la idea del título, de dejar el páramo, jugar con la situación y fue transformándose hasta llegar a una metáfora de vida en donde el soltar y encontrar diferentes cosas es lo que vemos en esta obra”, explicó Ovalle para VANGUARDIA.

En el proyecto contó con el apoyo de su hermana, la también coreógrafa y bailarina Sara Ovalle, así como de Gustavo García, quienes comparten la escena para darle cuerpo a estos conceptos e historias. “Hay muchas maneras de trabajar la coreografía y a mí me gusta que los intérpretes también participen activamente. No que el coreógrafo diga todo lo que se va a hacer, sino que sobre una idea base vamos proponiendo movimiento, investigando, explorando, hacia una idea”, agregó.

Ovalle comentó cómo la traslación de las ideas a la coreografía sucede en un entorno relativamente intuitivo, donde el cuerpo va construyendo el movimiento adecuado para transmitir esos temas. “Una guía muy clara fue la música, trabajamos sobre piezas ya compuestas por el lagunero Daniel Román. Escuchándola y con la idea clara de los tres segmentos fue la que dio la pauta clara para iniciar y para ir formando toda la coreografía”, señaló.

La obra contó también con el apoyo de Gabriel Robles, quien se encargó de la escenografía, Gabriela Guerra, a cargo del diseño de publicidad. “Es muy importante trabajar con equipos de artistas y que las becas le den trabajo a los artistas”, concluyó. Tras varias funciones en Torreón este domingo 31 de mayo cierran su temporada con una función en Saltillo, en el Centro Cultural La Besana en punto de las 19:30 horas. La entrada es gratuita.

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