¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta del Festival del Rodeo y el Festival de Blues y Jazz del Desierto

Octubre no para de actividades en Saltillo y este fin de semana llegan grandes eventos, uno con una larga trayectoria y una fuerte comunidad a su alrededor, así como otros espectáculos para todos los gustos. Jazz y comunidad El Festival de Blues y Jazz del Desierto, que anunció su última edición en 2024, renació con mayor apoyo este 2025 y tendrá no solo a grandes artistas del 16 al 18 de octubre en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, sino también actividades académicas de la mano de JazzUV, la destacada escuela de jazz veracruzana, en la Escuela Superior de Música de la UAdeC.

A partir de las 16:00 horas y hasta las 22:00 horas, los tres días, habrá presentaciones de libro, charla, lunas culturales y conciertos con bandas y músicos locales, nacionales e internacionales en el Centro Cultural Vito Alessio Robles. Encuentra su programación en sus redes sociales. El Rodeo de Saltillo Este festival llega del 17 al 19 de octubre a los terrenos de la Feria Saltillo con la presencia de artistas como La Arrolladora Banda El Limón, Duelo, El Poder del Norte, La Leyenda, Caballo Dorado y el debut en México de William Beckmann.

Los boletos se pueden adquirir en línea a través de JRTicket o directamente en taquillas del recinto. Los precios van desde los $150 pesos en entrada general, hasta $1,500 pesos en acceso VIP, que incluye beneficios exclusivos como zona preferente y acceso rápido. También existen mesas premium frente al escenario, ideales para grupos, con precios que oscilan entre $11,000 y $20,000 pesos. Arias de Coloratura La Compañía de Ópera de Saltillo continúa su serie de conciertos “Arjé”, dedicada a los cuatro elementos y este sábado 18 será el fuego el protagonista con el evento “Arias de coloratura”, que pondrá a prueba el talento de sus integrantes, mostrando el color y la pasion de sus voces.

El concierto se llevará a cabo en el Centro Cultural Casa Purcell en punto de las 19:00 horas. Los boletos tienen un costo de 200 pesos y se pueden adquirir por medio de la plataforma Boletrix. Conejos en el valle de la muerte Esta obra de Daniel Serrano pone a sus tres proganistas en el conflicto de si serían capaces de sacrificar una vida para salvar otra. Con una temporada de estreno en junio pasado, vuelven con más funciones en octubre y este es su último fin de semana.

No te pierdas “Conejos en el valle de la muerte”, dirigida por Juan Alberto Pérez, los díes 17, 18 y 19 de octubre a las 19:30 horas en el Centro Cultural Casa Purcell. Los boletos tiene un costo de 200 pesos en taquilla.