$!Realizarán el 14 Festival de Pantomima Monterrey 2026

La risa, el asombro y la imaginación pueden despertarse sin palabras, en ocasiones con solo una mirada, un gesto o el movimiento preciso de un cuerpo. Por eso, Monterrey se dispone a albergar los días 15 y 16 de agosto el 14 Festival de Pantomima Monterrey 2026 que se celebrará en el auditorio del Museo de Historia Mexicana. Este encuentro especializado en arte escénico que es único en México, ha convertido a la ciudad de Monterrey en un referente nacional del teatro gestual. Alejandro González, “Mimo Joy” , director del Festival y de la Compañía Ñaca Ñaca, habló del evento que se ha consolidado a través de sus 14 años de existencia.

El Festival ofrecerá dos espectáculos gratuitos que muestran la riqueza expresiva de la pantomima contemporánea, una disciplina artística capaz de comunicar emociones universales, a través del silencio y el lenguaje del cuerpo. La programación arrancará el sábado 15 de agosto con “Entre hilos e ilusiones” un espectáculo de Mima Sila, artista regiomontana que fusiona pantomima, danza, ilusionismo, circo y teatro físico para crear un universo donde todo parece posible. El domingo 16 de agosto, el reconocido mimo Ramón Solano, de la Ciudad de México, presentará “El Show” una propuesta construida a partir de la improvisación y la interacción con el público.

A lo largo de 14 ediciones ininterrumpidas, el Festival de Pantomima Monterrey se ha consolidado como un espacio fundamental para la difusión del teatro gestual en México. “Hemos trabajado para demostrar que la pantomima es un lenguaje vivo, contemporáneo y capaz de reunir a públicos de todas las edades”, resaltó González. Añadió que este festival no solo presenta espectáculos, sino que también contribuye a preservar una disciplina artística única en México y posicionar a Monterrey como un referente del teatro gestual. Los eventos están programados a las 18:00 horas, la entrada es gratuita y el cupo limitado.

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