Reconocen a la escritora coahuilense Quetzali García en Alemania

Artes
/ 16 enero 2026
La también docente recibió este reconocimiento por parte de la Embajada de México en Alemania, por su participación en un concurso de literatura

Esta semana la escritora, docente y standupera coahuilense Quetzali García recibió el premio al segundo lugar en la categoría narrativa del Cuarto Concurso de Literatura para la Diáspora Mexicana, otorgado por el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Extranjero.

La autora, que reside desde hace unos años en Alemania, fue a su vez felicitada por el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, quien en una carta le auguró un “futuro prometedor” en la literatura.

“Este logro no solo refleja su talento, dedicación y sensibilidad artística, sino que constituye también una valiosa aportación a la difusión de la creatividad literaria mexicana”, escribió el diplomático, “Para esta Representación Diplomática es motivo de orgullo celebrar el compromiso de jóvenes escritoras y escritores que, como usted, enriquecen el panorama cultural y reafirman la importancia de las artes y la literatura como puentes de identidad, memoria y diálogo”.

Por su parte, García, quien recibió este premio por su libro “Si muero lejos de ti” —un compendio de cuentos que le permitieron “exorcizar algunos miedos” de vivir en el extranjero—, también agradeció el gesto.

“Con el corazón lleno: recibir este reconocimiento en la Embajada es también llevar a México conmigo. Agradezco profundamente al embajador de México en Alemania Francisco Quiroga, por su carta y el aliento que me brinda”, escribió en sus redes sociales.

La también standupera ha encontrado en esta práctica de la comedia una mezcla de su pasión como docente frente a grupo y su buen humor y su forma de ver la vida, más ligera y recordando que “a veces lo único que podemos hacer es reírnos de nuestras situaciones”.

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

