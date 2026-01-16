Reconocen a la escritora coahuilense Quetzali García en Alemania

Esta semana la escritora, docente y standupera coahuilense Quetzali García recibió el premio al segundo lugar en la categoría narrativa del Cuarto Concurso de Literatura para la Diáspora Mexicana, otorgado por el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Extranjero.

La autora, que reside desde hace unos años en Alemania, fue a su vez felicitada por el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, quien en una carta le auguró un “futuro prometedor” en la literatura.

“Este logro no solo refleja su talento, dedicación y sensibilidad artística, sino que constituye también una valiosa aportación a la difusión de la creatividad literaria mexicana”, escribió el diplomático, “Para esta Representación Diplomática es motivo de orgullo celebrar el compromiso de jóvenes escritoras y escritores que, como usted, enriquecen el panorama cultural y reafirman la importancia de las artes y la literatura como puentes de identidad, memoria y diálogo”.