Artes
/ 15 febrero 2026
    Réquiem por la memoria
    Postura. Defender el patrimonio implica reconocer que nuestra identidad se construye, se hereda y, sobre todo, debería cuidarse . FOTO: Centro de Documentación del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles

“...uno busca en vano los muros que han dado

Corría el año de 1914, específicamente el 6 de abril, cuando el llamado “usurpador de la patria” promulgó en México la Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales. El dato histórico es preciso; lo que resulta más complejo es su trasfondo simbólico. En medio de la inestabilidad política y la fractura social, el Estado reconocía, paradójicamente, la necesidad de preservar aquello que otorgaba continuidad al país: su memoria material. Sin embargo, desde el siglo XIX, en el marco de las exposiciones internacionales europeas, los estudiosos mexicanos comenzaron a advertir que conservar no era un gesto nostálgico, sino una afirmación cultural. Se privilegió lo prehispánico como raíz identitaria, sin desestimar el legado colonial.

Así, entre decretos, circulares y normativas, fue tomando forma una conciencia patrimonial que entendía el edificio histórico no solo como objeto físico, sino como documento testigo de la experiencia colectiva. El impulso modernizador de la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del XX trajo consigo el desarrollo científico y técnico, pero también la pregunta por aquello que debía permanecer. La discusión internacional iniciada en el III Congreso Internacional de Arquitectos de París en 1889, evidenció que la conservación era ya un tema de reflexión generalizada. México no estaba aislado: dialogaba, adaptaba y traducía esas ideas al propio contexto. Desde la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero en 1874, pasando por la ley francesa de 1887, la ley mexicana de 1914, la legislación de 1972 y sus reformas posteriores, el marco jurídico ha insistido en una misma idea: los monumentos históricos y artísticos constituyen un patrimonio de cultura universal. La ley de 1914 —publicada apenas un año después de la Decena Trágica— declaró de utilidad pública la conservación y afirmó que estos bienes deben cuidarse “empeñosamente”. La palabra no es menor, implica constancia, convicción y responsabilidad sostenida en el tiempo. Pero entre la ley y la realidad existe un abismo. A lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, numerosos inmuebles han sido sacrificados en nombre del progreso. La modernidad, entendida como ruptura, ha tendido a privilegiar lo novedoso sobre lo significativo. En Saltillo —denominada por el Dr. Carlos Manuel Valdés la frontera septentrional del imperio— la demolición de inmuebles catalogados revela esa tensión permanente entre memoria y desarrollo. La casa de la calle Juárez número 207, registrada como monumento histórico del siglo XIX, con sus crujías en torno al patio central, sus muros de adobe, su techumbre de vigas de madera y sus pisos de loseta de barro, ya no existe. Su ausencia es ahora un vacío en el tejido urbano y en la narrativa de la ciudad. Así pues, la pérdida de un edificio no es únicamente la desaparición de un volumen arquitectónico; es el vacío de una referencia simbólica: se interrumpe un diálogo entre generaciones y se cancela la posibilidad de experimentar y valorar el pasado en el presente.

En la literatura y en la música, el réquiem es una forma de duelo: una composición para honrar lo que ya no está. Quizá esta reflexión aspire a eso: a nombrar la pérdida para no normalizarla. Porque más allá de las leyes, los catálogos y las discusiones académicas, la conservación de la memoria requiere voluntad. Conservar no es un acto pasivo; es una acción. Defender el patrimonio implica reconocer que nuestra identidad se construye, se hereda y, sobre todo, debería cuidarse —empeñosamente—.

Argelia Dávila

Argelia Dávila

Arquitecta por la Universidad de Monterrey. Cursó la maestría en Arquitectura con especialidad en diseño y tecnología ambiental en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde fue becaria del CONACYT y enfoca su investigación para la obtención del grado a los usos, aplicaciones y adaptaciones de la arquitectura vernácula a las nuevas demandas de la época actual. Es profesora investigadora con perfil PRODEP y coordinadora de posgrado en la Escuela de Artes Plásticas Prof. Rubén Herrera de la UA de C. Forma parte de la Academia de investigación, es miembro del comité de reforma curricular de ambas carreras, miembro del comité de la Maestría en Arte y Diseño, así como del Núcleo académico Básico del mismo programa, miembro del cuerpo académico “Expresión visual” de la licenciatura en Diseño Gráfico. Coordina la plataforma In Signia, sitio dedicado al estudio, promoción y preservación del patrimonio y los símbolos que conforman la identidad en su ciudad natal. Becaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Coahuila en el año 2012 en el área de patrimonio y como creadora con trayectoria en 2021, coordinadora del libro Umbrales. El centro de Saltillo. Visiones desde la transdisciplina, donde además colabora con un capítulo, ganadora del premio de periodismo cultural Armando Fuentes Aguirre “Catón” emisión número 23 en categoría Prensa.

Formó parte del equipo de diseño del prototipo de vivienda sustentable propuesto por el CINVESTAV. Autora del capítulo “Apropiarse el territorio” en “Dimensiones del Espacio” libro editado por la UAdeC. Colaboradora en diversas revistas de divulgación a nivel nacional y regional como la Gazeta del Archivo Municipal de Saltillo. Es analista, gestora y asesora en temas de reglamentación urbana. Estudiante de Doctorado en Arquitectura y Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la misma universidad en donde desarrolla proyectos de investigación relacionados con el patrimonio, los imaginarios y emblemas simbólicos.

