$!‘Resiliencia: más allá del arcoíris’, presenta Karla Llamas libro con las vivencias trans de Saltillo

“Somos las que aún no tenemos trabajo, somos las que huimos de las escuelas, somos las primeras, las visibles, las obvias, las arcoíris. Somos los colores vivos, somos fé y esperanza”.

A través de casos como este, es que Karla subraya en los párrafos el importante papel que ha jugado la mujer trans en la lucha por los derechos de la población LGBTTTIQA+ en general, al ser la población más notoria, más visible, y la que menos puede y quiere ocultarse.

“Somos las que se inyectan aceite, polímero, y somos las cuidadoras como a muchas de nosotras nos identifican al ser las responsables de algunos de nuestros padres o familiares enfermos. Somos las que aún no tenemos empleo, las que discriminan de los servicios de salud, las que huímos de las escuelas por la violencia, somos a las que nos matan, somos las primeras, las visibles, las obvias, las arcoíris. Somos los colores vivos, somos fé, esperanza”, expresó Karla en su presentación.

El libro también recuerda cómo fueron los primeros pasos que se dieron en la vía pública aquél 10 de junio del 2010 para construir la marcha que hoy transita cada junio en las principales de Saltillo y que ya logra convocar a más de 13 mil personas. Aquel tiempo, en donde la hostilidad era evidente, donde sus pasos dejaban atónitos a los saltillenses que pensaban que nunca se exigirían esos derechos en su ciudad, donde había apatía o quizá miedo entre la propia población por la que levantaban las pancartas o ondeaban la bandera del arcoíris.

Barbara Flores, una de sus compañeras de lucha, recordó que este libro, logró presentarse después de años que se tenía en mente, y presentó uno de los capítulos más conmovedores del tomo: “Carta a mi madre”.

“Con lágrimas de un dolor indescriptible, me abrazabas al no saber qué hacer sola contra el mundo que a diario me esperaba afuera, como si se tratara de leones hambrientos, feroces dde discriminación y humillaciones dispuestos a despedazarme”, recuperó Bárbara sobre el relato.

Edwin Morquecho, recordó que la escritora lo inspiró en sus primeros pasos de lucha y resaltó que la resiliencia no es un acto que se debe romantizar, sino ser la forja del camino hacia el que se aspira.

“La resiliencia nos muestra lo fuertes que deben ser las mujeres trans simplemente para existir. Es un homenaje a las que ya no están, a las que siguen”, dijo.

El libro fue presentado en el Teatro García Carrillo, en el marco del Festival del Orgullo, organizado por el Colectivo Orgullo y Dignidad Saltillo, quienes Karla resaltó como las personas que han hecho posible su libro, mismo que se estará vendiendo por un costo de recuperación de 100 pesos durante los siguientes eventos del festival que culmina con la marcha el siguiente 7 de junio.