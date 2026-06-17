Rob Dyeet llega a la FINA 449 con un show de música, danza y teatro

El Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) sigue presentando a sus talentos locales musicales durante los meses de junio y julio por el aniversario número 449 de nuestra ciudad. Por ese motivo este 18 de junio, y como parte de la cartelera del FUT FEST en el Biblioparque Norte a las 21:00 horas, tendremos la oportunidad de escuchar el talento musical de Rob Dyeet, quien es cantante, compositor y artista independiente originario de Saltillo, con una trayectoria de más de diez años en la música en vivo combinando el pop y elementos teatrales.

Durante su presentación Rob interpretará su nuevo EP titulado “POST DEBUT”, de su trabajo más reciente. En él consolida una visión artística ambiciosa donde la música, la narrativa visual y la puesta en escena conviven para crear una experiencia conceptual única para su audiencia; con esta propuesta busca equilibrar profundidad emocional y entretenimiento. Además Rob cantará para los presentes algunos de los temas más conocidos de su autoría como “Red Paradise”, “Yo no sé querer” y “Sombrero azul” .

El show estará dirigido por Antonio Ramos Riojas, y compuesto por él como bailarín, José Juan Durán, Aranza Aguillón y Katherine Hernández como bailarines, también se contará con la presencia de la drag queen Jaden Lee en el papel de la Diva, la antagonista de esta historia. Rob Dyeet actualmente sigue construyendo una carrera independiente marcada por la autenticidad, la reinvención y la libertad creativa. Junto a Rob, esta tarde también se presentarán los artistas Azalea Go a las 21:00 horas y Alejandro a las 19:00 horas, cada uno con su apuesta musical y escénica personal. Para no perderte este concierto y los más de 280 eventos que tiene agendados la FINA te recomendamos seguir a las cuentas oficiales del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo @imcsaltillo

Publicidad

Temas

Conciertos Fina Música

