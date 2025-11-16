Saltillo: develan placa en homenaje al actor Ózcar Castañeda en la Casa de la Cultura

‘El Teatro de Coahuila no se entiende sin su nombre’, dijo la secretaria de Cultura de Coahuila, Esther Quintana sobre Castañeda Rada

Artes
/ 16 noviembre 2025
La tarde de este viernes fue develada una placa en homenaje al actor coahuilense Ózcar Castañeda Rada, cuyo nombre ahora será el del Teatro de Cámara de la Casa de la Cultura de Saltillo.

Velas, flores, memorias, su fotografía y sus amistades fueron la ambientación del recinto. Los vestuarios de sus personajes fueron exhibidos en los pasillos.

Colegas y familiares, así como la Secretaria de Cultura de Coahuila Esther Quintana Salinas se hicieron presentes para recordar su trayectoria y anécdotas con él.

$!Los asistentes mostraron respeto y admiración por el legado del actor monvlovense.
Los asistentes mostraron respeto y admiración por el legado del actor monvlovense. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

José Palacios realizó una numerosa y extensa remembranza de las instituciones y escuelas en las que colaboró, además de premios que ganó y festivales en los que participó.

“Hablar de Óscar Castañeda Rada es hablar de la pasión por estar en el escenario, por escudriñar los rincones del personaje, por crear diversas atmósferas para la escena, es enfrentarse a la carestía con talento, es buscar la manera de hacer bien las cosas con disciplina y creatividad”, dijo Palacios.

Mirna Flores, exalumna de Castañeda en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) destacó los múltiples talleres que el monclovense fundó y dirigió.

$!Mirna Flores dedicó unas palabras a quien fue su maestro y compañero de escena.
Mirna Flores dedicó unas palabras a quien fue su maestro y compañero de escena. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

“Él existió en este planeta no solo para ser un artista, sino para habitar el arte desde dentro y dejarlo como testimonio de una vida vivida en voz alta, una vida para el arte, porque el arte para él era inevitable. Óscar fue de esas personas que no son el artista, porque cada cosa que hacen está impregnado de su fuerza, cada cosa es una declaración de amor al arte”, dijo.

El infante Leonardo Gabriel Solís Mireles habló en nombre de los “Chamacos Traviesos”, el grupo de teatro infantil del que Óscar Castañeda fue maestro.

“Al profe Oscar le gustaba mucho trabajar con niños, tanto que en la última etapa de su vida volvió a formar el grupo de Chamacos Traviesos. Hoy quiero darle las gracias por recibirnos y hacernos sentir valiosos. Gracias por los consejos, las técnicas y enseñanzas. Gracias por tantas risas y juegos que nos hicieron aprender. Los llevaremos siempre en nuestro corazón. Las personas especiales como él nunca se van por completo. Lo que dejó en nuestro corazón será eterno. Profe Oscar, tus chamacos traviesos nunca te olvidarán”, mencionó Leonardo Gabriel.

$!Entre aplausos Ozcar fue recordado por sus colegas, amigos y alumnos.
Entre aplausos Ozcar fue recordado por sus colegas, amigos y alumnos. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Por su parte, Quintana Salinas afirmó que no hubo duda de nombrar al teatro de cámara con el de Castañeda Rada una vez que se hizo la solicitud a su oficina.

“Desde los escenarios y las aulas, Óscar sembró la vocación artística en cientos de jóvenes que hoy siguen construyendo presente y futuro en las artes escénicas de nuestro estado”, expuso la funcionaria estatal.

Rafael Hernández, coordinador de eventos culturales y teatro del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y quien trabajó en distintas obras de teatro con Castañeda Rada, describió cómo fue trabajar y convivir con él.

“Siempre fue un gran compañero, un actor que no daba problemas, un actor que no discutía, que siempre acataba las indicaciones. Yo creo que todos quienes trabajamos con él sabemos que así era y que se entregaba, se entregaba por completo al trabajo. Lo único que puedo decir es lo que le escribí después de su no descanses en paz, Oscar. Donde estés, estoy seguro que vas a seguir haciendo teatro, vas a seguir esforzándote por estar arriba del escenario y crear todos esos maravillosos personajes que tú supiste crear. No descanses en paz, cabrón”, dijo.

Además, Edwin Morquecho, integrante del colectivo Orgullo y Dignidad Saltillo, destacó la labor que hizo Castañeda por la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+.

“Con Óscar aprendimos que la cultura también es cuidado, que la ternura no está peleada con la firmeza y que ocupar con dignidad del espacio es, al menos para la comunidad artística y la comunidad LGBTIQ, un acto de existencia colectiva, sí, pero también un acto profundo de amor propio”, comentó en su intervención.

Desde los escenarios y las aulas, Óscar sembró la vocación artística en cientos de jóvenes que hoy siguen construyendo presente y futuro en las artes escénicas de nuestro estado”.
Esther Quintana Salinas, titular de la Secretaría de Cultura de Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Víctor Palomo vuelve a Saltillo para presentar su poemario ‘La pesadilla americana’

Elizabeth Valdés, del grupo Carreta de Locos y también originaria de Monclova, destacó la cercanía que tuvo Castañeda para con ella y su familia aún en momentos personales difíciles.

“Aquí estoy ahora, celebrando con ustedes el paso efímero pero muy significativo y lleno de huellas bonitas difíciles de borrar de mi amigo Óscar, nuestro amigo Óscar, consciente de que ahora habita en muchos corazones, aquellos que logró tocar con su calidad de ser humano, artista, hijo, hermano, maestro, amigo, siempre amigo y siempre teatro. Recordaré no llorar porque se fue, sino sonreír por haber tenido la fortuna de coincidir con él y que se haya dado la magia de la amistad sincera y desinteresada y eterna”, concluyó.

