$!Víctor Palomo vuelve a Saltillo para presentar su poemario ‘La pesadilla americana’

¿Qué tienen que ver The Beatles con el Western y el asesinato de John F. Kennedy? Directamente tal vez no mucho, pero culturalmente todos marcaron una época que inspiró al poeta Víctor Palomo a escribir los textos que integran el libro “La pesadilla americana” (E-Terra, 2025)

Publicado por la editorial de José Luis Molina Cardona —quien insistió al autor para que se sumara a su proyecto— está compuesto por tres partes: las primeras dos se tratan de los libros “La pesadilla americana”, escrito hace cinco años, y “Aquella naranja era la única luz”, sobre el pintor Egon Schiele escrito hace ocho, mientras que la última está integrada por poemas sueltos, de 1999 a la fecha.

“Es un tipo western, también como un thriller, donde tomo como eje a los indios, es como una película de indios vaqueros, pero donde también intervienen Joe Dimaggio, Marilyn Monroe, los Beatles, el asesinato de Kennedy, el de Lennon, y es como una película fragmentada, hay muchos personajes y melodías que formaron parte de los 50’s, principios de los 60’s, pero centrado en esta onda Apache, Lakota, del exterminio de los pueblos nativos”, explicó Palomo a VANGUARDIA.