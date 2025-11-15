Víctor Palomo vuelve a Saltillo para presentar su poemario ‘La pesadilla americana’

Víctor Palomo vuelve a Saltillo para presentar su poemario ‘La pesadilla americana’

La publicación incluye textos inéditos y poemas sueltos que han acompañado al autor por años y ahora encuentran espacio en este título

Artes
/ 15 noviembre 2025
COMPARTIR

¿Qué tienen que ver The Beatles con el Western y el asesinato de John F. Kennedy? Directamente tal vez no mucho, pero culturalmente todos marcaron una época que inspiró al poeta Víctor Palomo a escribir los textos que integran el libro “La pesadilla americana” (E-Terra, 2025)

Publicado por la editorial de José Luis Molina Cardona —quien insistió al autor para que se sumara a su proyecto— está compuesto por tres partes: las primeras dos se tratan de los libros “La pesadilla americana”, escrito hace cinco años, y “Aquella naranja era la única luz”, sobre el pintor Egon Schiele escrito hace ocho, mientras que la última está integrada por poemas sueltos, de 1999 a la fecha.

“Es un tipo western, también como un thriller, donde tomo como eje a los indios, es como una película de indios vaqueros, pero donde también intervienen Joe Dimaggio, Marilyn Monroe, los Beatles, el asesinato de Kennedy, el de Lennon, y es como una película fragmentada, hay muchos personajes y melodías que formaron parte de los 50’s, principios de los 60’s, pero centrado en esta onda Apache, Lakota, del exterminio de los pueblos nativos”, explicó Palomo a VANGUARDIA.

“Son historias que nos afectan a nosotros, por estar avecindados, y los mezclo también con personajes que cruzan la frontera [...] en Ciudad Juárez, Tijuana, que están en contacto con estas tragedias que suceden del otro lado y afectan a este”, agregó.

Para el autor, escribir sobre cultura popular va más allá de lo “pop, lo fresa”, y en estos textos busca realizar una “historiografía fragmentada” que liga a Hollywood con Tijuana, a los Dodgers y los Yankees con el tráfico de alcohol y drogas y la venta de armas, hasta llegar al exterminio de los pueblos nativoamericanos y las resistencias de las tribus lideradas por figuras como Toro Sentado y su exterminio.

“También hay poemas dedicados a esos momentos de finales del 1800 sobre los últimos apaches y la resistencia de Toro Sentado, que finalmente serán asesinados y sus historias contadas en miles de películas”, compartió.

$!Víctor Palomo vuelve a Saltillo para presentar su poemario ‘La pesadilla americana’

TE PUEDE INTERESAR: Inaugura Punta de Plata su galería ‘Ecos del Trazo’ en Museo Rubén Herrera

Palomo agradece que el libro, que cuenta con un tiraje de 500 ejemplares numerados, también es una oportunidad para darle cabida a esos poemas que “si no quedaban a aquí no iban a quedar en ninguna parte” y, aunque actualmente ya no vive en Saltillo, hablan sobre su tiempo en el norte de México, sobre Monterrey, el futbol y demás.

“Fue una recolección muy satisfactoria”, aseguró.

Víctor Palomo volverá a Saltillo para presentar “La pesadilla americana” este sábado 15 de noviembre a las 18:30 horas en la Taberna el Cerdo de Babel, así como el domingo 16 en Casa Tiyahui en el mismo horario.

TEMAS
Arte
Literatura
Localizaciones
Saltillo
Organizaciones
Casa Tiyahui
true

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Lizeth es señalada por encabezar una red de defraudadores inmobiliarios en la localidad.

Saltillo: Lizeth evita la cárcel temporalmente por fraude de más de 70 mdp y negocia con víctimas
El dirigente de la Coparmex hizo un llamado a las autoridades a combatir las extorsiones, un delito que está golpeando al empresariado en el país.

Extorsión tiene de rodillas a empresarios de México, afirma líder de la Coparmex
La ampliación de la carretera a Monclova mejorará la conectividad con la capital coahuilense.

Ampliación de carretera Saltillo-Monclova iniciará en entronque a Monterrey; va en proyecto ejecutivo
El coronel en retiro Octavio Othón López Pérez es uno de los militares que están involucrados en esta trama.

Coahuila: Investiga FGR huachicol fiscal... ¡del Ejército!
La representación diplomática calificó el documento como falso y pidió ignorar su contenido.

Desmienten ‘memorándum’ sobre ofensiva del gobierno mexicano contra Grupo Salinas
Rubén Arenza, mejor conocido como ‘Ru Abogado’, fue detenido por elementos de la Policía de Naucalpan, en el Estado de México, tras denunciar presuntos actos de corrupción.

Policías de Naucalpan detienen a ‘Ru Abogado’, quien documentaba presunta corrupción (videos)
Los organizadores de la marcha —independientes del colectivo— señalan que las concentraciones se harán en 50 ciudades de 31 estados, incluyendo Torreón, Saltillo, Piedras Negras, Monclova y Sabinas.

Confirman la ‘Marcha de la Generación Z’ en cinco localidades de Coahuila
Este 15 de noviembre en el MUSAVE habrá un Búho Cornudo y una Aguililla Rojinegra para que los visitantes se puedan tomar fotografías con ellas.

¡Celebra Museo de las Aves 32 años en Saltillo con entradas gratis, búho cornudo y aguililla rojinegra!