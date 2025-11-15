Víctor Palomo vuelve a Saltillo para presentar su poemario ‘La pesadilla americana’
La publicación incluye textos inéditos y poemas sueltos que han acompañado al autor por años y ahora encuentran espacio en este título
¿Qué tienen que ver The Beatles con el Western y el asesinato de John F. Kennedy? Directamente tal vez no mucho, pero culturalmente todos marcaron una época que inspiró al poeta Víctor Palomo a escribir los textos que integran el libro “La pesadilla americana” (E-Terra, 2025)
Publicado por la editorial de José Luis Molina Cardona —quien insistió al autor para que se sumara a su proyecto— está compuesto por tres partes: las primeras dos se tratan de los libros “La pesadilla americana”, escrito hace cinco años, y “Aquella naranja era la única luz”, sobre el pintor Egon Schiele escrito hace ocho, mientras que la última está integrada por poemas sueltos, de 1999 a la fecha.
“Es un tipo western, también como un thriller, donde tomo como eje a los indios, es como una película de indios vaqueros, pero donde también intervienen Joe Dimaggio, Marilyn Monroe, los Beatles, el asesinato de Kennedy, el de Lennon, y es como una película fragmentada, hay muchos personajes y melodías que formaron parte de los 50’s, principios de los 60’s, pero centrado en esta onda Apache, Lakota, del exterminio de los pueblos nativos”, explicó Palomo a VANGUARDIA.
“Son historias que nos afectan a nosotros, por estar avecindados, y los mezclo también con personajes que cruzan la frontera [...] en Ciudad Juárez, Tijuana, que están en contacto con estas tragedias que suceden del otro lado y afectan a este”, agregó.
Para el autor, escribir sobre cultura popular va más allá de lo “pop, lo fresa”, y en estos textos busca realizar una “historiografía fragmentada” que liga a Hollywood con Tijuana, a los Dodgers y los Yankees con el tráfico de alcohol y drogas y la venta de armas, hasta llegar al exterminio de los pueblos nativoamericanos y las resistencias de las tribus lideradas por figuras como Toro Sentado y su exterminio.
“También hay poemas dedicados a esos momentos de finales del 1800 sobre los últimos apaches y la resistencia de Toro Sentado, que finalmente serán asesinados y sus historias contadas en miles de películas”, compartió.
Palomo agradece que el libro, que cuenta con un tiraje de 500 ejemplares numerados, también es una oportunidad para darle cabida a esos poemas que “si no quedaban a aquí no iban a quedar en ninguna parte” y, aunque actualmente ya no vive en Saltillo, hablan sobre su tiempo en el norte de México, sobre Monterrey, el futbol y demás.
“Fue una recolección muy satisfactoria”, aseguró.
Víctor Palomo volverá a Saltillo para presentar “La pesadilla americana” este sábado 15 de noviembre a las 18:30 horas en la Taberna el Cerdo de Babel, así como el domingo 16 en Casa Tiyahui en el mismo horario.
