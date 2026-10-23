Saltillo expone piezas nunca antes vistas de José Guadalupe Posada

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    Saltillo expone piezas nunca antes vistas de José Guadalupe Posada

Como parte del Festival Ánimas del Desierto se inauguró esta exposición integrada por obras pertenecientes al Acervo del Patrimonio Artístico del Estado, creadas por el artista gráfico creador de ‘La Catrina’

Aunque la “Calavera Garbancera”, popularmente conocida como “La Catrina”, ha definido mucho de la obra gráfica de José Guadalupe Posada, el legado de este artista mexicano se expande más allá de esta icónica sátira y el Acervo del Patrimonio Artístico de Coahuila cuenta con los elementos para comprobarlo.

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La exposición “Posada, episodios de fiesta y muerte” que se inauguró este jueves 22 de octubre en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, como parte de las actividades del Festival Ánimas del Desierto, presenta estampas y obras nunca antes de vistas en el estado de este creador mexicano.

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El recorrido presenta piezas que forman parte del patrimonio de Coahuila y que llegaron al Museo de Artes Gráficas (MAG) como adquisiciones cuando este se inauguró hace 14 años. Algunas de las obras se exhiben en la Exposición Permanente del recinto, pero muchas quedaron almacenadas hasta ahora.

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Uno de los objetivos de la muestra es difundir la riqueza de este patrimonio estatal, pero en esta ocasión en específico la curaduría busca dar a conocer la diversidad en el trabajo del grabador, con atisbos a la producción que realizó en prensa y el mundo editorial —como sus cancioneros—, su perspectiva sobre los acontecimientos de la época a través de la caricatura, sus personajes más característicos —aparte de la Garbancera— y propone algunos homenajes a su legado a través del trabajo de otros autores, como Carlos Monsiváis y Efraín Huerta, además de publicaciones y obras de otros artistas en homenaje a sus aportaciones.

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La muestra es posible gracias a la colaboración entre la Secretaría de Educación, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo —que organiza el festival— y la Secretaría de Cultura (SC), cuyo programa Acervo Expuesto busca llevar al público todo el patrimonio que resguarda desde hace 48 años.

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“El plan es que vaya de gira, empezando por el estado, en ciudades que cuenten con la infraestructura para que reciban una exposición de esta naturaleza. Y en el futuro extender nuestros lazos con otras instituciones y museos del país, para que se empiece a conocer este acervo, aprovechando su volumen y hacerlo de todos”, comentó a VANGUARDIA Ramiro Rivera, coordinador de Artes Visuales de la SC.

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Al respecto de estos planes de difusión del acervo destacó los nombres de algunos artistas como el Taller de Gráfica Popular y la obra de Leopoldo Méndez, de la cual se cuenta con considerables ejemplares, y aunque ya se han expuesto algunas de ellas, la coordinación busca replicar en ejercicio como el que ya se puede apreciar con la obra de Posada, pero centrada en otros creadores.

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El acervo, por su parte, continúa en expansión, tanto por medio de la producción interna que se realiza en el Taller Elena Huerta del MAG o por medio de la retribución del PECDA, así como el programa Pago en Especie.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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