Saltillo se prepara para lectura masiva al aire libre: invitan al encuentro ‘Nos vemos para leer juntos’

Saltillo es de comunidades y, esta vez, es el turno de las y los lectores. El colectivo Antisocial Book Club convocó a la lectura masiva ‘Nos vemos para leer juntos’, este 27 de septiembre en el Bosque Urbano Etapa 4. El encuentro contempla una jornada que iniciará a las 9:00 horas y concluirá a las 13:00. De acuerdo con el diario Heraldo de Saltillo, la actividad es impulsada principalmente por Marlenne Sánchez, miembro del colectivo. La iniciativa ha sido bien recibida por los talleres y clubes de lectura, por lo que se prevé una gran afluencia.

UNA CITA IMPERDIBLE PARA LOS AMANTES DE LA LITERATURA Si te interesa asistir a este encuentro, estos son algunos puntos importantes que debes saber: 1. La entrada es 100 % libre y gratuita. 2. Habrá un ambiente relajado y respetuoso. 3. Es un evento apto para todas las edades. 4. Es indispensable que lleves el libro que vas a leer (en el formato de tu preferencia) y una manta para sentarte. 5. Puedes llevar tu agua y botanas, además de protector solar y repelente para mosquitos.

¿YA TIENES TU CLUB DE LECTURA? Para establecer un punto de reunión para la comunidad, Antisocial Book Club invitó a todos los grupos literarios a sumarse a la actividad. Para ello, deberán enviar un mensaje a través de su página de Instagram (@antisocial.bookclub.slw) con el fin de apartar los espacios necesarios. “Preparen sus playeras, mantas o distintivos y vengan a leer en grupo con nosotros”, invita el colectivo. Si no eres parte de un grupo de lectura, puedes contactar a alguno para leer en grupo. Sin embargo, no es requisito; así que puedes asistir por tu cuenta o con tu grupo de amistades.

¡YA HAY GRUPOS CONFIRMADOS! Hasta el corte de esta edición, estos son los clubes que han confirmado su asistencia, de acuerdo con la información que se ha publicado en las redes el colectivo organizador: * Antisocial Book Club: ofrecerá libros gratis e intercambios de ejemplares, así como dinámicas de integración y otras sorpresas. * Once upon a Bookclub: organizará intercambios, venta de libros de segunda mano y talleres para hacer brazaletes de la amistad y separadores. Asimismo, habrá puestos de venta como: * Café y Té Cuento: ofrecerán agua, galletas y artículos literarios a beneficio de seres sintientes. De igual forma, contarán con un stand para fotos e intercambio de obras bajo la dinámica ‘cita a ciegas’. Otros emprendimientos que estarán presentes son ‘Mar’, ‘ILov’, ‘El papel encantado’ y ‘A&A Bookish’.

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