¿Se debe pedir permiso para tomar fotografías y video en Casa Purcell?

El creador de contenido Lico Zertuche es conocido por sus videos panorámicos con dron, donde destaca la belleza natural y arquitectónica de Saltillo, colocándose casi siempre en primer plano para mostrar la escala de estos lugares. Sus obras son impresionantes y han llamado la atención del público, pero dos de estas, grabadas en el Centro Cultural Casa Purcell y el Centro Cultural Teatro García Carillo han generado controversia luego de que se hiciera público parte del proceso para su realización.

Este martes el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), administrador de ambos recintos, emitió un comunicado en el que se deslinda de los videos, donde Zertuche posa en vilo desde sus respectivas azoteas. En el documento aclaran que las tomas se obtuvieron sin “autorización institucional” y mediante el acceso a áreas restringidas, incumpliendo con los lineamientos y protocolos para proteger tanto a las personas como al patrimonio arquitectónico y artístico que resguardan.

¿Está prohibido tomar fotos y videos? No, pero hay límites. Los espacios de exposiciones temporales y permanentes de estos recintos, así como del Museo Rubén Herrera —que también forma parte del patrimonio del IMCS—, permiten que el público tome fotografías y video de las exhibiciones, a menos que alguna de estas cuente con restricciones específicas por cuestiones de derechos de autor, antigüedad de las piezas o alguna consideración curatorial. Asimismo, las tomas con dron sobre espacios públicos o incluso privados están permitidas por la normativa de drones en México, siempre y cuando no se grabe hacia el interior de viviendas o se mantenga una vigilancia constante sobre el sitio.

De igual manera, para sesiones o proyectos específicos en los inmuebles del IMCS se cuenta con un protocolo en el que, por medio de un oficio, se considera la propuesta y su viabilidad con respecto a los objetivos del instituto y los cuidados pertinentes. No hay un cobro pero sí es necesaria la autorización. ¿Qué pasará con el caso? La falta de autorización para hacer estas tomas, más allá de la cuestión protocolaria, puso en riesgo la integridad de la persona o personas involucradas en dichas grabaciones, así como la del patrimonio sobre el cual se realizaron, edificios con más de un siglo de historia.

En el comunicado compartido en redes sociales, usuarios defendieron a Zertuche, argumentando que “la belleza” de su trabajo artístico le merecería una exención de estos lineamientos, mientras que otros cuestionaron lo arriesgado de la hazaña, que de haber terminado en tragedia habría responsabilizado al IMCS a pesar de su desconocimiento del proyecto, destacando algunos comentarios que las tomas de dron “se pueden hacer desde el suelo”. VANGUARDIA buscó a Lico Zertuche para conocer su postura al respecto de la situación y aclarar lo necesario sobre el proceso de realización de estos videos, pero hasta la publicación de este artículo no se ha obtenido respuesta. De momento el instituto buscará esclarecer los hechos y reforzar los mecanismos de control y acceso a sus recintos culturales, para prevenir situaciones similares y mantener “espacios seguros para artistas, trabajadores y visitantes”.

Temas

Arte Controversia Cultura

