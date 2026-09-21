$!Se estrena la Micro-Suite de David Reyes, compositor coahuilense, junto a la OMSA

A lo largo de su breve pero intensa trayectoria, la Orquesta Metropolitana de Saltillo ha llevado al público de la ciudad propuestas nunca antes escuchadas en los escenarios de la capital coahuilense. Estos estrenos se han convertido ya en una tradición del conjunto pero el pasado viernes la ocasión fue especial. Desde el Museo de las Aves de México, su tradicional sede, la OMSA estrenó la Micro-Suite op. 1, obra debut del compositor coahuilense David Reyes, integrada por cinco movimientos brillantes, dinámicos y que encantaron al público que abarrotó el auditorio al grado de que le entregó una ovación de pie al terminar la interpretación.

En una entrevista previa el autor explicó la obra busca mezclar aspectos de la música modal, tonal y atonal, es decir, integrar en su esencia tanto las tendencias del pasado como las del presente. “Son cinco movimientos, es una micro-suite, de una dimensión pequeña, por la forma en la que están construidos los temas nos va a sonar mucho a un periodo hasta la Edad Media, algo del Renacimiento, pero con algo de esta época. Algunos temas son líricos, otros más solemnes. El segundo movimiento es algo divertido, el tema se llama ‘andante grazioso’, porque es muy ameno y el tercero es muy solemne, te proyecta a la época de los caballeros”, explicó en esa ocasión.

El resultado es una obra muy melódica, donde cada uno de los movimientos mantiene una personalidad y características propias y que se presenta como el primer paso de un creador que es cantante de formación pero ha encontrado en esta disciplina una forma de expresión más amplia. La OMSA, por su parte, también deleitó a su público esa noche con el Concierto para Viola y Orquesta de Carl Stamitz, con la participación solista de Daniel Chagoya, así como la Sinfonía no. 44 “Trauer” de Joseph Haydn. Con este programa volvieron al escenario con foro lleno y altas expectativas para sus próximos conciertos de temporada.

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