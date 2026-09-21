Se estrena la Micro-Suite de David Reyes, compositor coahuilense, junto a la OMSA

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    Se estrena la Micro-Suite de David Reyes, compositor coahuilense, junto a la OMSA
    Durante la velada también se pudo escuchar el sonido de la viola a cargo del solista Daniel Chagoya. FOTO: HÉCTOR GARCÍA.

Este viernes la Orquesta Metropolitana de Saltillo presentó a su público una pieza escrita por talento del estado, la cual recibió una ovación de pie

A lo largo de su breve pero intensa trayectoria, la Orquesta Metropolitana de Saltillo ha llevado al público de la ciudad propuestas nunca antes escuchadas en los escenarios de la capital coahuilense. Estos estrenos se han convertido ya en una tradición del conjunto pero el pasado viernes la ocasión fue especial.

Desde el Museo de las Aves de México, su tradicional sede, la OMSA estrenó la Micro-Suite op. 1, obra debut del compositor coahuilense David Reyes, integrada por cinco movimientos brillantes, dinámicos y que encantaron al público que abarrotó el auditorio al grado de que le entregó una ovación de pie al terminar la interpretación.

$!Al terminar el concierto la directora del Instituto Municipal de Cultura, Mabel Garza, y la Secretaria de Cultura, Leticia Rodarte, le entregaron un reconocimiento al compositor David Reyes.
Al terminar el concierto la directora del Instituto Municipal de Cultura, Mabel Garza, y la Secretaria de Cultura, Leticia Rodarte, le entregaron un reconocimiento al compositor David Reyes. FOTO: CORTESÍA.

En una entrevista previa el autor explicó la obra busca mezclar aspectos de la música modal, tonal y atonal, es decir, integrar en su esencia tanto las tendencias del pasado como las del presente.

“Son cinco movimientos, es una micro-suite, de una dimensión pequeña, por la forma en la que están construidos los temas nos va a sonar mucho a un periodo hasta la Edad Media, algo del Renacimiento, pero con algo de esta época. Algunos temas son líricos, otros más solemnes. El segundo movimiento es algo divertido, el tema se llama ‘andante grazioso’, porque es muy ameno y el tercero es muy solemne, te proyecta a la época de los caballeros”, explicó en esa ocasión.

$!Se estrena la Micro-Suite de David Reyes, compositor coahuilense, junto a la OMSA

El resultado es una obra muy melódica, donde cada uno de los movimientos mantiene una personalidad y características propias y que se presenta como el primer paso de un creador que es cantante de formación pero ha encontrado en esta disciplina una forma de expresión más amplia.

La OMSA, por su parte, también deleitó a su público esa noche con el Concierto para Viola y Orquesta de Carl Stamitz, con la participación solista de Daniel Chagoya, así como la Sinfonía no. 44 “Trauer” de Joseph Haydn. Con este programa volvieron al escenario con foro lleno y altas expectativas para sus próximos conciertos de temporada.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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