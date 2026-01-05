Secretaría de Cultura presenta actividades por el mes de enero en Saltillo

Artes
/ 5 enero 2026
    Secretaría de Cultura presenta actividades por el mes de enero en Saltillo

La dependencia también dio a conocer otros eventos que tendrán en distintos municipios de Coahuila

Con el inicio de año también se retoma la actividad artística y cultural en la ciudad y la Secretaría de Cultura ya dio a conocer algunos de los eventos que llevará a cabo durante este primer mes.

Uno de los destacados en Saltillo es este martes 6 de enero a las 15:00 horas en la Plaza de Armas, donde se llevará a cabo el concierto Rosca de Reyes con la Banda de Música de Coahuila, bajo la dirección del maestro José Luis Ulloa.

Asimismo, al día siguiente se abren las inscripciones para los talleres de música, danza y artes plásticas del Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita, en un horario de 15:00 a 19:00 horas.

Más adelante, el día 21, se retoman las sesiones del círculo literario “Soirée Literaire. París es una fiesta” en coordinación con la Alianza Francesa y bajo la guía de Sylvia Georgina Estrada a las 18:30 horas.

Mientras tanto, en Torreón, se inaugurará el 29 de enero a las 19:00 horas la exposición “Tiempo de pensar en comunidad. Memoria del Concurso Nacional de Fotografía ‘Los Derechos Humanos’”, que ya tuvo su paso por Saltillo y ahora estará hasta el 29 de marzo en el Museo Regional de la Laguna.

Además de esto se publicarán en formato de video presentaciones, cápsulas y charlas casi todos los días en las redes sociales de la Secretaría, con temas sobre la historia regional y las publicaciones literarias de los creativos coahuilenses.

Temas


Arte
Cultura
Eventos

Localizaciones


Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos es explícita al mencionar que la Doctrina Monroe es la referencia principal de este documento.

Algunos porvenires económicos y políticos de México en 2026
Autoridades y legisladores buscan recuperar espacios públicos ocupados por estos equipos.

Medio millón de teléfonos ‘muertos’ siguen en las calles porque Telmex no los puede quitar
Recalcó que la ONU tiene que asumir un papel más activo frente a los conflictos globales.

‘Que despierte la ONU: Sheinbaum exige fin del letargo ante crisis internacional
Recordó que México sostiene una postura histórica basada en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

Sheinbaum responde a Trump: ‘El límite es el pueblo y su fortaleza’
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela confirmó que 14 periodistas fueron detenidos durante el día de hoy.

Sindicato en Venezuela denunció la captura de 14 periodistas durante sesión de Asamblea Nacional

Ovidio Guzmán.

Audiencia de Ovidio Guzmán para fijar fecha de sentencia se aplaza en Chicago
Captura de video tomada de una transmisión de la televisión estatal VTV que muestra La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, jurando como mandataria encargada del país este lunes, en Caracas.

Delcy Rodríguez jura como nueva presidenta interina de Venezuela
Apostador gana 7.5 millones de pesos tras anticipar caída de Maduro en Polymarket

Apostador gana 7.5 millones de pesos tras anticipar caída de Maduro en Polymarket