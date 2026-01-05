Secretaría de Cultura presenta actividades por el mes de enero en Saltillo

Con el inicio de año también se retoma la actividad artística y cultural en la ciudad y la Secretaría de Cultura ya dio a conocer algunos de los eventos que llevará a cabo durante este primer mes.

Uno de los destacados en Saltillo es este martes 6 de enero a las 15:00 horas en la Plaza de Armas, donde se llevará a cabo el concierto Rosca de Reyes con la Banda de Música de Coahuila, bajo la dirección del maestro José Luis Ulloa.

Asimismo, al día siguiente se abren las inscripciones para los talleres de música, danza y artes plásticas del Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita, en un horario de 15:00 a 19:00 horas.