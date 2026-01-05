Secretaría de Cultura presenta actividades por el mes de enero en Saltillo
La dependencia también dio a conocer otros eventos que tendrán en distintos municipios de Coahuila
Con el inicio de año también se retoma la actividad artística y cultural en la ciudad y la Secretaría de Cultura ya dio a conocer algunos de los eventos que llevará a cabo durante este primer mes.
Uno de los destacados en Saltillo es este martes 6 de enero a las 15:00 horas en la Plaza de Armas, donde se llevará a cabo el concierto Rosca de Reyes con la Banda de Música de Coahuila, bajo la dirección del maestro José Luis Ulloa.
Asimismo, al día siguiente se abren las inscripciones para los talleres de música, danza y artes plásticas del Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita, en un horario de 15:00 a 19:00 horas.
Más adelante, el día 21, se retoman las sesiones del círculo literario “Soirée Literaire. París es una fiesta” en coordinación con la Alianza Francesa y bajo la guía de Sylvia Georgina Estrada a las 18:30 horas.
Mientras tanto, en Torreón, se inaugurará el 29 de enero a las 19:00 horas la exposición “Tiempo de pensar en comunidad. Memoria del Concurso Nacional de Fotografía ‘Los Derechos Humanos’”, que ya tuvo su paso por Saltillo y ahora estará hasta el 29 de marzo en el Museo Regional de la Laguna.
Además de esto se publicarán en formato de video presentaciones, cápsulas y charlas casi todos los días en las redes sociales de la Secretaría, con temas sobre la historia regional y las publicaciones literarias de los creativos coahuilenses.