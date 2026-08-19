Si el gobierno rescata bancos, por qué no editoriales: Llaman a salvar Ediciones Era

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    Si el gobierno rescata bancos, por qué no editoriales: Llaman a salvar Ediciones Era

El anuncio de la destacada editorial generó una serie de comentarios sobre el estado de la industria en México y el legado literario de la casa

El anuncio del cierre de operaciones de Ediciones Era, la más importante editorial mexicana independiente, tras 66 años de trayectoria, fue un duro golpe para muchos individuos en la industria, que tras conocer la noticia llenaron las redes sociales de mensajes de solidaridad con esta empresa así como un llamamiento a su rescate.

La poeta y ensayista Malva Flores, escribió: “Como autora de Ediciones Era, pero sobre todo como lectora, no puedo más que deplorar su cierre. Malos, muy malos tiempos para la cultura de nuestro pobre país. ¡Gracias, Era!”; en tanto que el también poeta y ensayista Ernesto Lumbreras, dijo: “Catastrófica noticia para la cultura de México. Las actuales condiciones del ecosistema editorial del país son inviables para sostener esta empresa que durante 66 años mantuvo la conversación sobre los temas cardinales de nuestro tiempo”.

En redes un usuario también hizo una publicación que se viralizó al argumentar que “Tanto banquero rescatado por el estado y nadie pensó en evitar el cierre de Ediciones Era”, mientras que el escritor y editor Rafael Pérez Gay escribió: “Aún no se cierran por completo las puertas de ERA. Debemos reabrirlas, no permitamos así el final de una tradición”.

“En todo el mundo la industria editorial está en crisis. Pero en México, hoy, carecemos de una política pública de apoyo a la edición de libros y especialmente a las editoriales medianas y pequeñas. Una tragedia”, mencionó el sociólogo y periodista Raúl Trejo.

Javier Corral Jurado, senador de la República donde es presidente de la Comisión de Cultura y fundador de la librería Sándor Márai dijo “convoco a todos los que quieran sumarse para encontrar formas de apoyo y respaldo, y particularmente a las autoridades culturales y educativas de nuestro país, a acudir y apoyar a Ediciones Era! Ojalá que haya la sensibilidad y comprensión de la importancia de lo que puede ser el cierre de esta gran institución cultural”.

Con información de El Universal

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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