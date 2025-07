Tania Tagle se enfrenta al duelo en su nuevo libro ‘Fauce’

“Cuando uno lee cualquier literatura epistolar se tiene esta sensación de que no te están hablando a ti, hay un segundo destinatario bien especificado. Creo que eso es lo que a mí me funcionó mejor, cuando tomé la decisión de volverlo carta y adoptar la segunda persona me permitió marcar ciertos límites, tanto en qué tanto voy a hablar del personaje, porque al escribir así quedan muchos huecos, pero eso me sirvió para hablar de lo que quería, poner límites y no dar tanto contexto”, comentó.

Sin embargo, Tania también considera favorable la existencia de estos vacíos en el contexto, pues permiten que el lector los llene con su propia experiencia y son los que, ahora que ya inició su distribución en librerías, le ha permitido conectar con su público.

“Algo que te dicen mucho últimamente, porque en este proceso también leí muchos libros sobre el duelo, tanatología, afrontar pérdidas, etcétera, y son formuláicos. La verdad me encontré con pocos textos que le dieran un lugar a las emociones inadecuadas, a las que uno pensaría que no debe sentir”, mencionó.