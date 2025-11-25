$!Tec de Monterrey y Filarmónica del Desierto Colaboran para Impulsar el Liderazgo y la Filantropía

Este liderazgo se alinea con la causa filantrópica del evento, cuyos fondos se destinarán a la Beca ‘Líderes del Mañana’. Esta beca ofrece un apoyo del 100% para que jóvenes talentosos de la región puedan estudiar una carrera en el Tec de Monterrey.

Adrián González Zambrano, Director General del Tec Campus Saltillo, destacó el doble propósito del proyecto: el liderazgo estudiantil y la filantropía. “Lo más importante para nosotros son dos cosas: lo primero es que este es un proyecto organizado por alumnos y alumnas del campus,” señaló el directivo.

El Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo y la Orquesta Filarmónica del Desiert o de Coahuila (OFDC) anunciaron el concierto benéfico ‘Un Toque de Navidad’, que se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre a las 20:00 horas en el auditorio del campus. El evento busca utilizar “el arte y la cultura como un motor para la transformación”, y aspira a convertirse en una tradición en la ciudad.

El estudiante Salim Tobías, uno de los organizadores, explicó que la iniciativa surgió tras un encuentro nacional de comunidades estudiantiles. La idea de colaborar con la OFDC se concretó tras una experiencia previa: “Recientemente había tenido la oportunidad de asistir a un concierto de la Filarmónica que es algo impresionante”.

El maestro Natanael Espinosa, Director Artístico de la OFDC, afirmó que la orquesta se siente “honradísima” de participar en la colaboración, refrendando su espíritu de apoyo a la sociedad. “Esto es refrendar pues las puertas de la orquesta, que no nada más están abiertas, sino se perciben de esa manera,” comentó Espinosa.

El repertorio será 100% navideño, incluyendo villancicos tradicionales mexicanos y temas de películas clásicas. “Tenemos, por ejemplo, de la película Express Polar vamos a tocar el soundtrack,” detalló Espinosa, mencionando también temas de Mi Pobre Angelito y El Grinch.

Montserrat Pla, Coordinadora de Relaciones y Desarrollo del campus, enfatizó el impacto social de la recaudación. “Gran parte de esta aportación en el boleto va a esta causa de Líderes del Mañana,” indicó Pla, quien busca becar al menos a una persona con los fondos recaudados.

Por su parte, la alumna Claudia López, beneficiaria de este programa, compartió su testimonio para motivar la participación: “Yo misma soy un testimonio de esta grande ayuda... puedes apoyar a que más estudiantes como yo puedan seguir cubriendo sus estudios”.

Los boletos para el concierto tienen un costo de $250 a $550 pesos y se pueden adquirir en línea en tec.rs/untoquedenavidad o de manera presencial en el Campus Saltillo. El aforo del auditorio es de 600 personas.

El Director Adrián González cerró el anuncio invitando al público a ver el concierto como un regalo y una inversión en el futuro: “Qué mejor forma de apoyar al talento tanto de la orquesta como también a través del ‘Líderes del Mañana’ y obviamente a nuestros estudiantes y al futuro de México”.