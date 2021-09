Teje historia de México con diez perfiles femeninos

Dice la autora que esto viene a raíz de que la historia siempre se reinterpreta y a veces se malinterpreta , “es un mal hábito en cualquier época, pero me parece que el antídoto es justamente leer, leer mucha historia, acercarse a la historiografía” .

Con cada perfil Isabel Revuelta Poo ofrece una mirada desmitificadora . Le pregunto que porqué la historia oficial tiene un halo que no siempre tiene que ver con la realidad.

Aunque reconoce que es desconocida e incluso también malinterpretada, porque “a veces se le quieren poner acciones de resistencia indígena que no tuvo” .

De manera que con las vidas de las mujeres que eligió hila el desarrollo de la historia de México . Menciono que algunas no son muy conocidas, por ejemplo la hija de Moctezuma, Tecuichpo , quien luego de la llegada de los españoles fue bautizada como Isabel Moctezuma.

Durante la conversación que sostengo con la autora abro con eso, cómo hizo para seleccionar a esas representantes. “Efectivamente hay miles de mujeres, algunas muy visibles y otras no tanto, entonces me pareció que estas sí nos hablan de que los momentos que han definido este país, ellas han estado ahí”.

La tarea de elegir solo a una decena de representantes no fue sencilla, teniendo en cuenta que todas las mujeres mexicanas y otras que no nacieron aquí pero al vivir en nuestro país se asumen como tales, son “Hijas de la Historia”.

Y este ejemplar que ya está disponible en las librerías es perfecto para eso, es un libro de divulgación ameno, con lenguaje sencillo y una edición que tiene una ilustración de cada una de las mujeres que están incluidas.

“Hijas de la historia” inicia con el perfil de Malitzin, quien nunca traicionó a su pueblo. “No puedes traicionar lo que no es tuyo” asegura Revuelta Poo, “el malinchismo sale del desconocimiento del proceso de toda esa historia. Tu sitúas a esa mujer, como si fuera del siglo 21 y no. Hay que entender lo que significaba el mundo mexica para ella, ya la había vendido dos veces como esclava”, antes de que llegaran los españoles. Por eso argumenta segura, “no puedes traicionar a lo que no es tuyo, se adapta, explica que ella entiende el maya chontal, que es náhuatl y entonces se convierte en una herramienta, pero también para su propia supervivencia”.

Explica en el libro, Revuelta Poo que la mexicana más mexicana, ni era mexicana, ni era china, ni era poblana. Así las cosas, al respecto detalla, “lo que sucede es que la realidad supera la ficción y en México nuestra historia es trepidante”.

De La China Poblana, relata que llegó en barco de mercancías, proveniente del lejano oriente, “en la ruta comercial más longeva, más larga en la historia de la humanidad, que es la Nao de China y entonces nos damos cuenta de cómo se empieza a construir ese arquetipo, una de las mezclas más profunda que hoy en día nos da el emblema de la mujer mexicana”.

Concluye la autora arguyendo que con esta publicación buscaba hacer perfiles profundos, “que con diez mujeres lográramos entender mejor los procesos de la historia de México”.