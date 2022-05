“The Brave Ones” une a 200 músicos del mundo en apoyo a Ucrania

El sonido taciturno de la violinista ucraniana Vera Lytovchenko ha hecho eco en estaciones del metro, animando a la gente, algunos sin hogar, escondidos con miedo por los bombardeos rusos.

En el video se incluyen imágenes de noticieros de suburbios reducidos a escombros, así como también los sombríos, pero fuertes, rostros de personas en Ucrania.

Todo lo recaudado por “The Brave Ones” será destinado a fondos de ayuda humanitaria para músicos en Ucrania, hasta ahora, se obtenido más de 20,000 dólares.

Por su parte, Lytovchenko manifestó que cree que es importante que la gente, especialmente los músicos, puedan conectar.

“Quizá no tengo una opción, simplemente debo hacerlo, hacer lo que hago, y este es el lugar para mí ahora”, explicó en una entrevista reciente por Zoom con The Associated Press. “Cuando sé que soy útil, que puedo hacer algo bueno, no es algo que me dé miedo, me da fortaleza. No me considero una persona muy valiente, simplemente soy humana”, añadió.

Tras romperse las ventanas en su departamento en Járkiv por los ataques de las tropas rusas, comenzó a ensayar y a grabar en el sótano. También se ha tenido presentaciones en vivo ahí.

Así mismo, Lytovchenko explicó que continuamente se escuchan sirenas y hay explosiones. Un día en abril, cuando los bombardeos de los militares rusos fueron especialmente fuertes en su casa, pensó que podía morir.