$!‘The Rocky Horror Picture Show’ llega a Saltillo de la mano de la academia Souls of Unity

La influencia que “The Rocky Horror Picture Show” ha tenido durante más de cincuenta años desde su estreno en el cine será palpable este mes de octubre en Saltillo con la producción que está preparando la academia Souls of Unity (SOU). Con la producción general de Mich González y la producción ejecutiva de Daniel Valdés, la historia del Dr. Frank-N-Furter y su séquito de extraterrestres extravagantes del planeta Transexual de la galaxia Transilvania se harán presentes en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. En entrevista con VANGUARDIA, los productores hablaron sobre la emoción que representa para SOU el montar este clásico de culto. El proyecto lleva en preparación un año, desde que obtuvieron los derechos en 2025, y coincide con el 50 aniversario de su estreno en cines, una reposición en Broadway protagonizada por Luke Evans y el fallecimiento de Tim Curry, quien inmortalizó al científico malvado.

“Más gente de la que pensamos lo conoce y eso nos ha entusiasmado para poder darle a la gente del teatro una buena experiencia”, compartió González, a lo que Valdés agregó que “es un reto para la parte creativa, al transformar esta obra que toca temas sexuales y de identidad”. Mich, quien también es la directora general y coreográfica, agregó que al ser una productora nueva han podido trabajar en un espacio que consideran “sin límites”, donde la exploración y el juego les han permitido pensar en otras experiencias para el público y formas refrescantes de acercarse a un clásico muy popular.

“Es un muy musical muy corto pero interactúa mucho con el público, es comedia, toca temas disruptivos. Llevamos ensayando desde febrero y el tema de montaje ha sido muy light, los fines de semana, pero ha ido de la mano con un entrenamiento más intenso, en canto, actuación y danza”, dijo por su parte Valdés, también director vocal y coral. La propuesta, además, llegará de la mano con un homenaje a Tim Curry en el lobby del recinto, gesto que se suma a su intención de que “conozcan un poco más de la cultura ‘camp’, a la cual ‘Rocky’ aportó durante muchos años, hasta la fecha, y sobre prácticamente toda la comunidad que conforman los fans de ‘Rocky’”.

Esta es el segundo montaje que realizan desde SOU. De los aprendizajes que tuvieron con “In The Heights” en 2025 junto a la compañía Cuarta Pared Teatro, destacan la organización y los tiempos, que les han permitido comenzar a sonar entre el público a más de un mes del estreno. “Somos una compañía nueva, somos jóvenes y es difícil ver las cosas materializadas hasta que se avanza en la producción. Pero cuando la gente confía en nosotros empiezan a esperar más y yo creo que hablamos Daniel y yo de ese futuro, de seguir produciendo y estamos adentro. Queremos hacer mil cosas, poner el nombre de Saltillo en alto”, mencionó Mich sobre los planes que tienen para este tipo de montajes.

El elenco es liderado por Diego Ibarra “Keemo” como el excéntrico Frank, junto a artistas como Pedro Daniel Rodríguez, Dany Zarela, Fa Grajeda, Ely Chaparro, Cinthya Hernández, Rob Martrami, Diego Sisbeles y Viviana Gutiérrez, así como un ensamble con el talento de SOU. Con la participación de Regina Voce como la narradora, así como la dirección escénica de Andrea Galindo, dirección coreográfica de Dany Zarela y dirección musical de Carlos García, además de un amplio equipo de especialistas en escenografía, iluminación, maquillaje, vestuario y más, “The Rocky Horror Picture Show” se prepara para conquistar a los saltillenses.