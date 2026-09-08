‘The Rocky Horror Picture Show’ llega a Saltillo de la mano de la academia Souls of Unity

‘The Rocky Horror Picture Show’ llega a Saltillo de la mano de la academia Souls of Unity

+ Seguir en Seguir en Google
Mauro Marines
por Mauro Marines

El musical de culto se presentará en octubre en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler con tres funciones llenas de camp, extravagancia y humor

Artes
/
COMPARTIR

La influencia que “The Rocky Horror Picture Show” ha tenido durante más de cincuenta años desde su estreno en el cine será palpable este mes de octubre en Saltillo con la producción que está preparando la academia Souls of Unity (SOU).

Con la producción general de Mich González y la producción ejecutiva de Daniel Valdés, la historia del Dr. Frank-N-Furter y su séquito de extraterrestres extravagantes del planeta Transexual de la galaxia Transilvania se harán presentes en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

En entrevista con VANGUARDIA, los productores hablaron sobre la emoción que representa para SOU el montar este clásico de culto. El proyecto lleva en preparación un año, desde que obtuvieron los derechos en 2025, y coincide con el 50 aniversario de su estreno en cines, una reposición en Broadway protagonizada por Luke Evans y el fallecimiento de Tim Curry, quien inmortalizó al científico malvado.

“Más gente de la que pensamos lo conoce y eso nos ha entusiasmado para poder darle a la gente del teatro una buena experiencia”, compartió González, a lo que Valdés agregó que “es un reto para la parte creativa, al transformar esta obra que toca temas sexuales y de identidad”.

Mich, quien también es la directora general y coreográfica, agregó que al ser una productora nueva han podido trabajar en un espacio que consideran “sin límites”, donde la exploración y el juego les han permitido pensar en otras experiencias para el público y formas refrescantes de acercarse a un clásico muy popular.

$!‘The Rocky Horror Picture Show’ llega a Saltillo de la mano de la academia Souls of Unity

“Es un muy musical muy corto pero interactúa mucho con el público, es comedia, toca temas disruptivos. Llevamos ensayando desde febrero y el tema de montaje ha sido muy light, los fines de semana, pero ha ido de la mano con un entrenamiento más intenso, en canto, actuación y danza”, dijo por su parte Valdés, también director vocal y coral.

La propuesta, además, llegará de la mano con un homenaje a Tim Curry en el lobby del recinto, gesto que se suma a su intención de que “conozcan un poco más de la cultura ‘camp’, a la cual ‘Rocky’ aportó durante muchos años, hasta la fecha, y sobre prácticamente toda la comunidad que conforman los fans de ‘Rocky’”.

Esta es el segundo montaje que realizan desde SOU. De los aprendizajes que tuvieron con “In The Heights” en 2025 junto a la compañía Cuarta Pared Teatro, destacan la organización y los tiempos, que les han permitido comenzar a sonar entre el público a más de un mes del estreno.

“Somos una compañía nueva, somos jóvenes y es difícil ver las cosas materializadas hasta que se avanza en la producción. Pero cuando la gente confía en nosotros empiezan a esperar más y yo creo que hablamos Daniel y yo de ese futuro, de seguir produciendo y estamos adentro. Queremos hacer mil cosas, poner el nombre de Saltillo en alto”, mencionó Mich sobre los planes que tienen para este tipo de montajes.

$!‘The Rocky Horror Picture Show’ llega a Saltillo de la mano de la academia Souls of Unity

El elenco es liderado por Diego Ibarra “Keemo” como el excéntrico Frank, junto a artistas como Pedro Daniel Rodríguez, Dany Zarela, Fa Grajeda, Ely Chaparro, Cinthya Hernández, Rob Martrami, Diego Sisbeles y Viviana Gutiérrez, así como un ensamble con el talento de SOU.

Con la participación de Regina Voce como la narradora, así como la dirección escénica de Andrea Galindo, dirección coreográfica de Dany Zarela y dirección musical de Carlos García, además de un amplio equipo de especialistas en escenografía, iluminación, maquillaje, vestuario y más, “The Rocky Horror Picture Show” se prepara para conquistar a los saltillenses.

Las funciones serán los días 17 y 18 de octubre, el sábado a las 20:30 horas y el domingo a las 17:00 y 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Los boletos ya se pueden adquirir desde 350 hasta 600 pesos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Teatro
Musicales
Localizaciones
Saltillo
Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Zedillo y su deuda neoliberal

Zedillo y su deuda neoliberal
true

Consuelo de tontos: La torpe apuesta de Morena

Luis Enrique Cruz, trabajador de una tienda en Puebla, evitó que una niña de cuatro años fuera atropellada y recibió un reconocimiento y 20 mil pesos.

Trabajador salva a niña de 4 años de ser atropellada en Puebla y recibe 20 mil pesos de recompensa
Ángel Aguilar, exasistente de Farath Coronel, acusó al fallecido de presuntas agresiones sexuales, físicas y laborales, así como de amenazas durante su empleo.

Exasistente de Farath Coronel lo acusa de abuso sexual, violencia y explotación laboral
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Heredar una casa, terreno o patrimonio en México no necesariamente implica esperar hasta el fallecimiento.

¿Testamento, donación o usufructo?... cuál es la mejor manera y la más económica de heredar tus bienes en México
Vico Escorcia da vida a una Rosita Alvírez redefinida, alejándose del estigma del corrido para visibilizar los mecanismos de la violencia de género.

Desde Saltillo, ‘El Desaire’ reinventa la historia de Rosita Alvírez y la crítica nacional lo celebra
Brian Gutiérrez fue convocado a la Selección mexicana que disputó el Mundial, de ahí en adelante su nivel bajó considerablemente.

¿Se le acabó el gas? Chivas vuela alto, pero Brian Gutiérrez pierde terreno en el Rebaño