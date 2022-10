¿A qué autores de la literatura mexicana conoce, y de cuales podría comentarnos algo al respecto de su obra? “Bien o menos bien conozco a muchos. Rulfo es el creador más impresionante. Me interesa Octavio Paz, pero quizá más como pensador y crítico que como poeta. Hay otros, quizá numerosos, con obra interesante. Pero yo quiero recordar a un español que escribió toda su obra en México: el fraile –franciscano, me parece– Bernardino de Sahagún, el primer antropólogo del mundo en sus días”.

¿Cuáles son las palabras que más resuenan en su oído, sea por su fonética, su significado, su escritura, todas ellas juntas? “Me sería fácil contestar poco y mal a estas preguntas. Para contestar con suficiencia no creo que alcance la vida que me queda. Discúlpeme”.

No hay salud, no hay descanso. El animal oscuro viene en medio de los vientos y hay extracción de hombres bajo los números de la desgracia. No hay salud, no hay descanso. Crece un negro bramido y tú interpones los estambres más tristes (bajo un sol incesante, en un cuenco de llanto, en la raíz morada del augurio) y las madres insomnes, las que habitan las celdas del relámpago, deslizan sus miradas en un bosque de lápidas. ¿Gimen aún los pájaros? Todo está ensangrentado. Sordo en el fondo de la música, ¿debo insistir aún? Hay vigilancia en los jardines interpuestos entre mi espíritu y la precisión de los espías. Hay vigilancia en las iglesias. Guárdate de la calcinación y del incesto; guárdate, digo, de ti misma, España

Antonio Gamoneda (Canción de los espías)