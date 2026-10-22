$!‘Torno y retorno ocre quemado’: Desde Oaxaca llega una obra de teatro ‘artesanal’

Todas las artes se inspiran entre sí. Escenas de cine basadas en pinturas; música que detona al teatro; danza que se traslada al lienzo. Pero rara vez se compenetran tanto que la obra final las hermana en una unión casi mística. En “Torno y retorno ocre quemado” el teatro se convierte en algo artesanal, y lo artesanal explora su potencial escénico. El trabajo con el barro, la pirotecnia, el tejido y el metal se convierte en materia prima para un viaje que habla de resistencia, pertenencia y humanidad. Esta obra, —que cuenta con la dirección y dramaturgia de Alberto Villarreal y la participación de Escenaguetza, Arte y Escena Contemporánea Oaxaqueña—, llega a Saltillo como parte del Festival Ánimas del Desierto del Instituto Municipal de Cultura, a tres años de su estreno y casi una década de su origen en el corazón de Oaxaca, tierra de artesanos.

Un viaje de preguntas En entrevista con VANGUARDIA Luis Villalobos, protagonista del unipersonal y el artesano en escena, recalcó que tanto él como el director ven en el teatro un “espacio para la crisis”, donde proponen preguntas, más que entregar respuestas. La propuesta tiene en su centro al personaje de Grana Cochinilla, un hombre en quien se reflejan “la importancia de la materia en la humanidad, la importancia de observar el cosmos como una parte de nosotros, la importancia de encontrar un espacio en dónde poder habitar como seres humanos, hasta dónde el teatro sigue resistiendo y si es el único animal que no puede ser domesticado” y otras preguntas que los artistas plantean desde la escena.

El personaje se desenvuelve en un espacio de juego, como todo taller artístico, donde los elementos dan pie a la creatividad. En estas escenas él expondrá al público sus vivencias sobre el mestizaje, la migración, el contrabando de arte, la pérdida de las cosas y el regreso a casa. Porque Grana Cochinilla vivió su infancia como artesano en Oaxaca, pero como muchos mexicanos migró a Los Ángeles y a su “retorno” al país lo hizo como granadero. Estos episodios moldean una experiencia que conmoverá al público y detonará más de una pregunta.

Lo comunitario en el arte El proyecto inició en 2019 cuando Villalobos, ceramista de oficio, se integró como aprendiz en el taller Canela de Claudio Jerónimo —“que puedo decir sin temor a equivocarme es el mejor ceramista oaxaqueño”, aseguró— en la comunidad de San Agustín Etla. Ahí se formó en torno de pateo tradicional y cerámica de alta temperatura, aprendizajes a los cuales se sumaron técnicas de pirotecnia y música que emplea en escena. “Tenía esta inquietud de generar una obra de teatro que se pudiera armar de cero. Yo he estado muy de cerca con las artes plásticas desde chiquito, y este anhelo de comenzar algo desde allá nos llevó al taller del maestro Claudio”, compartió.

El proceso de montaje creció y comenzó a involucrar a muchos más artesanos y artistas plásticos, cuyas piezas forman parte de la obra. Un “teatro-museo”, bautizado así por Villarreal, que les ha permitido explorar cómo un arte puede e incidir en otro y viceversa. “Fue muy bello, como retornar a eso que hacía desde pequeño, y me quedé atrapado en el taller con el maestro Claudio. De pronto olvidé la obra y que estaba ahí trabajando, a ese nivel fue esa transición. No hay una línea pero para mí es fascinante cómo el teatro para nosotros es un espacio para la crisis, porque nunca hay respuestas sino más preguntas”, recordó.

Asimismo, les ha permitido explorar el aspecto comunitario de la creación escénica, uno que no se encuentra en todas disciplinas artísticas, ni en la misma medida, pero que sobre todo está ausente en las artes plásticas, que suelen ser muy solitarias en su práctica. “Cuando fue el estreno en el Teatro Macedonio Alcalá los maestros artesanos nunca habían entrado a un teatro. Creo que la relación que tiene este personaje con los materiales atañe a este mundo de lo artesanal. Soy ceramista y hay piezas en la escena que yo he realizado para esto en específico”, mencionó sobre la relación de esta obra con las artes que la componen. “Torno y retorno ocre quemado” se presentará este viernes 23 de octubre a las 21:00 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. La entrada es gratuita y en el lobby se estarán vendiendo libros con la obra completa, además de que se degustará un mezcal hecho especialmente para el Ánimas del Desierto, seriado por un artista plástico oaxaqueño.

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